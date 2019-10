Els delictes d'odi gairebé es tripliquen en cinc anys a les comarques de Girona

Els casos de delictes d'odi s'han gairebé triplicat en cinc anys a les comarques de Girona. Durant el 2018 les forces policials que operen a la província van recollir fins a 83 fets. Això suposa multiplicar gairebé en tres vegades les denúncies de l'any 2014 (29).

Cal destacar que es pot veure una evolució d'aquest tipus de delictes a la província i com l'orientació ideològica representa més de la meitat de les denúncies (68) pels delictes d'odi i discriminació que van tramitar els cossos policials durant l'any passat.

En el cas d'aquesta discriminació, la víctima ho és per la seva ideologia o pertinença a un grup polític. Aquest tipus de casos s'han donat en fets com ara, quan durant l'estiu passat a Verges un grup d'encaputxats va anar al poble a despenjar estelades i es va enfrontar amb els veïns del poble.

A banda de la ideologia, hi ha un altre tipus de delicte dins d'aquest grup que hi té molt pes: el racisme i la xenofòbia. Durant l'any passat es van denunciar 15 casos. I en l'anterior, 27.

Per altra banda, la discriminació per raons d'orientació sexual ocupa el tercer lloc pel que fa a nombre de denúncies a la província. Durant l'any 2017, dels 50 casos coneguts, 22 van ser-ho sota aquest precepte.

Des de l'any 2014 es van arribar a conèixer 199 casos de delictes d'odi a les comarques de Girona. Dins d'aquest grup hi ha diverses conductes que comporten aquests delictes com són: el racisme, xenofòbia, l'odi cap als discapacitats, l'antisemitisme, discriminació per religió o creences, discriminació per l'orientació o identitat sexual, contra la ideologia o l'aporofòbia/exclusió social.

El delicte d'odi més freqüent és el racisme i la xenofòbia. Mentre que la discriminació per qüestions ideològiques ha crescut segurament per la situació política a Catalunya. Ja que en els darrers anys es mantenia en molts menys casos, per exemple, els nou del 2017 o els quatre del 2016.

A tot Espanya, en un sol any ha crescut un 33,6% aquest tipus de delicte que versa sobre la vessant ideològica, i s'han quantificat 596 casos el 2018.

Aquests tipus de discriminacions estan penats però independentment del recollit al codi Penal en matèria de delictes d'odi i discriminació, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei que incorpora sancions administratives.



Detinguts i investigats

Durant els darrers cinc anys hi ha hagut 93 persones que han acabat detingudes o investigades per delictes d'odi a la província, segons les dades públiques del Ministeri de l'Interior. Mentre que de víctimes, la xifra és molt més alta, s'eleva a les 237 persones. Dels darrers quatre anys, l'any 2017 és el més negre pel que fa a víctimes d'aquests delictes, amb 79.

La majoria de les víctimes que pateixen aquest tipus de delinqüència, segons l'estudi del Ministeri de l'Interior, són homes (més del 63%), i amb una edat compresa entre els 26 i els 50 anys d'edat (50,5%). Els menors d'edat constitueixen el 6,7% del conjunt de les víctimes de delictes d'odi registrats durant l'any passat.