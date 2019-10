L'estació del TAV, instal·lació clau per potenciar la «quarta pista» gironina del Prat

«De complementaris» amb el gran aeroport català, el Josep Tarradellas-el Prat, «ja ho som», sosté el nou director del Girona-Costa Brava, Vicent Pallarès, que exerceix el càrrec des del 20 de setembre passat. «Acabat d'aterrar», aquest directiu d'Aena precisa, però: el baixador del tren d'alta velocitat (TAV) –instal·lació llargament reivindicada pel territori que compta amb el vistiplau polític de l'Estat i de la Generalitat i de l'OK d'Aena i d'Adif, els ens que l'han d'executar– és una peça clau per reforçar la connectivitat amb Barcelona i, per tant, per al futur de l'aeroport de Vilobí d'Onyar. Pendent de consignació pressupostària i, per tant, de calendari, l'estació –«que pagarà Aena», subratlla Pallarès– s'inclourà en el nou pla director del sistema aeroportuari català que dissenya Aena i que ha d'estar llest «el primer semestre de l'any que ve».

La previsió del gestor aeroportuari passa per invertir «més de 360 milions» a Girona els propers vuit anys, la vigència que tindrà el nou pla estratègic. Ara bé, recorda Pallarès, el creixement en nombre d'operacions, de passatgers, de llocs de treball –directes i indirectes– i de generació de riquesa de l'aeroport de Girona depèn «de tots». Apel·la el nou director de les instal·lacions al compromís –«que sé que hi és», diu– del territori amb la infraestructura. En aquesta línia, exposa que la feina d'Aena consisteix a invertir i a fer l'aeroport competitiu (la rapidesa en l'operativitat i unes taxes a un preu competitiu, que l'any que ve es reduiran «un 1% més», són els punts forts); «però el producte», en termes d'atractivitat de la destinació, és competència dels agents del territori, amb els quals Pallarès ja ha mantingut reunions de treball, de les quals n'ha sortit amb sensacions positives. El directiu recorda en aquesta línia que «el producte» determina l'interès de viatgers i de companyies per una destinació que, en el cas de Girona, es basa en l'atractiu del sol i platja, encara (aquest any juny, juliol i agost han concentrat el 63% dels 1.390.426 passatgers que han passat per Vilobí).

En aquest context, el «primer objectiu» que s'ha fixat el substitut de Lluís Sala –que ha dirigit l'aeroport els últims deu anys– consisteix a potenciar les operacions els mesos d'abril i maig, per una banda, i de setembre i octubre, per l'altra, a partir, també, de l'oferiment d'incentius a les companyies que apostin per volar més en aquests períodes. Sense perdre de vista que la fita a llarg termini és convertir Girona en la «quarta pista» del Prat, Pallarès mantindrà l'estratègia dels últims anys, que pivota sobre l'arribada de noves línies aèries i l'aposta pels mercats de l'Europa de l'Est.