El refugi d'animals del Ripollès alerta que torna a acostar-se al límit de la seva capacitat

El refugi d'animals del Ripollès alerta que torna acostar-se al límit de la seva capacitat. El centre, gestionat pel Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Girona i els ajuntaments de la comarca, ha tancat la temporada d'estiu amb 48 gossos allotjats. Les instal·lacions poden acollir un màxim de 52 animals. El president del Consell, Joaquim Colomer, ha explicat que el canvi de "tendència" s'ha produït per la recollida, aquest estiu, d'una gossa abandonada i embarassada, a banda de diversos cadells que es van trobar dins d'una capsa al costat d'un contenidor d'escombraries, a Ripoll.

Davant d'aquesta situació, Colomer fa una crida a l'adopció per reduir la superpoblació del refugi. En aquest sentit, alerta que les xifres d'adopcions d'aquest 2019 són baixes en comparació als últims anys.

D'altra banda, detalla que dos de cada tres gossos recollits pel personal del refugi acaben tornant a les famílies que els han perdut o abandonat. Aquesta és, segons diu, la causa directa de l'augment d'animals al centre.

En la majoria dels casos, el propietari no aconsegueix localitzar el gos perquè no porta xip. Per això, insisteix en la importància de posar-los la identificació i registrar-los a la base de dades. De fet, segons explica, han proliferat els casos d'animals que, tot i dur xip, no estan registrats.



Inversió per fer millores

Amb l'objectiu de millorar les instal·lacions, el president del Consell Comarcal ha anunciat també una inversió de 5.800 euros, que serviran per renovar la tanca que envolta la zona de quarantena i on s'allotgen els gossos durant els primers dies d'ingrés fins que passen les revisions. També es millorarà l'accés a un dels patis.

Aquestes millores se sumen a les que ja es va presentar a principis d'any i que inclouen l'ampliació de les instal·lacions amb deu boxs, deu casetes per augmentar la capacitat del refugi, la divisió de la zona d'esbarjo amb dos espais diferenciats i la instal·lació d'una pèrgola per protegir els gossos de les inclemències meteorològiques.