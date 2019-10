Un ciclista de 24 anys, en estat crític després de topar de cara amb un cotxe a Santa Pau

Cruïlla on s'ha produït l'accident.

foto: xavier valeri

Un ciclista de 24 anys està en estat crític després que ahir xoqués frontalment contra un cotxe a prop de la cruïlla del santuari dels Arcs, a Santa Pau. Els fets van tenir lloc cap a les dotze del migdia, quan per causes que els Mossos d'Esquadra estan investigant, un cotxe va topar frontalment contra el jove, que circulava juntament amb un altre ciclista al quilòmetre 0,5 de la carretera GI-524, la via que uneix el Pla de l'Estany amb la Garrotxa.

Les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra descarten que es tracti d'un atropellament. Segons fonts policials del cas, el jove s'hauria desequilibrat mentre circulava en direcció Mieres i hauria xocat frontalment contra un cotxe que venia de cara. Les mateixes fonts indiquen que les proves d'alcoholèmia i drogues realitzades al conductor del vehicle han resultat ser negatives.

La topada va deixar ferit de gravetat el jove, i va activar l'actuació dels cossos d'emergències, que es van personar ràpidament al lloc dels fets. El ferit va rebre les primeres atencions mèdiques per part dels Bombers, i posteriorment diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre'l.



Ferit crític

El jove, que és veí del municipi de Torregrossa, a Lleida, va ser traslladat amb un helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat molt greu.

D'altra banda, el segon ciclista va resultar il·lès.

L'accident va provocar el tall de la via durant prop de dues hores, durant el qual el Servei Català de Trànsit va oferir un pas alternatiu als conductors.

Al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, diverses unitats del SEM i els Bombers de la Generalitat.

El Servei Català de Trànsit està realitzant estudis en el terreny per esclarir com van tenir lloc els fets.