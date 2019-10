Joaquim Forn serà el cap de llista de JxCat per Girona al 10-N

L'exconseller Joaquim Forn serà el cap de llista de JxCat per Girona a les eleccions del 10-N, segons han confirmat fonts de JxCat a l'ACN. D'aquesta manera, substituirà l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que als comicis del 28-A va encapçalar la candidatura per Girona. Ara, tal com ha anunciat el mateix Cuevillas a través de Twitter, formarà part de la llista de JxCat per Barcelona al Congrés. "Assumeixo doncs el repte amb la mateixa vocació de servei cap al país i amb il·lusió de compartir un gran projecte encapçalat per Jordi Sànchez, Laura Borràs i Míriam Nogueras", ha afegit l'advocat, que ocuparà el quart lloc. En les anteriors eleccions espanyoles, Forn no va anar a cap de les candidatures ja que va ser el número u de la llista de JxCat per Barcelona a les eleccions municipals del 26 de maig.

Per la seva banda, la diputada de JxCat Laura Borràs ha donat pràcticament per fet que Jordi Sànchez repetirà com a cap de llista per Barcelona i que ella anirà de número 2. A les eleccions del 28-A, tant Josep Rull com Jordi Turull també van ser candidats de les llistes de Tarragona i Lleida, respectivament. Els presos tornaran a formar part de les candidatures i ara només falta confirmar que repetiran com a números u.

La concreció de les llistes de JxCat a les eleccions del 10-N es farà pública oficialment aquest dissabte, després del Consell Nacional del PDeCAT.