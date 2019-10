Mor a l'hospital el ciclista accidentat ahir a Santa Pau

El ciclista accidentat ahir a Santa Pau ha mort a l'hospital durant la passada nit. El jove no ha pogut superar les ferides.



L'accident de trànsit va deixar la víctima ferida crítica i el SEM el va evacuar al Trueta en helicòpter. Va quedar ingressat a l'UCI en estat greu però no va poder recuperar-se.



El jove de 23 anys era esportista professional. Era natural de Torregrossa (Lleida) però segons explica el diari Segre, vivia a Banyoles actualment.





Ciclista amb projecció

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona estanel succés per aclarir-ne les causes.En el moment de l'accident el jove anava per la GI-524 amb un company, del seu actual equipVa resultat ferit crític després de topar contra un cotxe que anava per la carretera que uneix la Garrotxa amb el Pla de l'Estany.L'accident va provocar el tall de la via durant prop de dues hores i llavors, es va donar pas alternatiu.Al lloc dels fets s'hi van traslladar els Mossos d'Esquadra, diverses unitats del SEM i els Bombers de la Generalitat.La víctima, Modest Capell, era un esportista amb molt futur en el. Per exemple, segons el diari Segre, va guanyar el Campionat de Catalunya de contrarellotge individual de la categoria sub-23 i també va ser bronze en el Campionat de Catalunya elit contrarellotge 2019 i va guanyar el calendari 2019 de la Copa Critèrium.