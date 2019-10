«El PSC es va associar amb el PSOE perquè no hi havia més remei»

Les periòdiques tibantors entre PSC i PSOE no són patrimoni del present, sinó que es remunten pràcticament des de la fundació del Partit Socialista de Catalunya. L'historiador Jaume Muñoz ha recollit en el llibre Perseguint la llibertat: la construcció de l'espai socialista a Catalunya, 1945-1982 la història de la construcció de l'espai socialista a Catalunya des de la postguerra fins a l'arribada del Partit Socialista al Govern espanyol, l'any 1982. Muñoz el va presentar ahir a Girona, acompanyat de Quim Español i Quim Nadal.

Muñoz ha volgut explicar com el socialisme català va passar de representar un espai minoritari a Catalunya a guanyar les primeres eleccions democràtiques. «És gairebé una novel·la d'intriga», va comentar Español, que va recordar la «ideologia il·lusionant» i la «democràcia radical» que van definir el PSC en els seus inicis, i que els va portar a guanyar els primers comicis democràtics.



Les «dues ànimes»

Tot i que les seves anomenades «dues ànimes» -les antigues Convergència Socialista i la federació catalana del PSOE- ja es van començar a entreveure des del primer congrés, al qual, va assegurar, els membres de la federació catalana del PSOE «van anar mig enganyats», perquè es pensaven que es produiria una integració del PSC dins del PSOE, i no va ser així. Per tant, recorda, «la voluntat d'absorció del PSC per part del PSOE ja era patent llavors». Però tot i que el PSC va mantenir les seves sigles, considera que se li van «buidar» algunes de les seves ànimes, ja que no va haver-hi cap socialista català que participés en la redacció de la Constitució i Felipe González i Leopoldo Calvo-Sotelo van pactar la desaparició del grup parlamentari propi, entre altres qüestions. Per a Español, la pèrdua d'autonomia del PSOE va tenir conseqüències socials, ja que el partit havia exercit com a «xarnera» per a la societat catalana.

Per la seva banda, Nadal va recordar que el PSC es va acabar associant amb el PSOE «per fer de la necessitat virtut, ja que no hi havia més remei». «Tots tenien por de treure's vots mútuament i acabar beneficiant alguna altra força política», va indicar, tal com acabaria passant amb la posterior victòria de CDC a les eleccions autonòmiques de 1980. Español va atribuir aquesta «decebedora» derrota dels socialistes a les eleccions autonòmiques, en part, als conflictes interns del PSOE i a l'hàbil gestió política de Jordi Pujol, que va agafar els socialistes «per sorpresa».

Nadal també va considerar que, si en aquests moments «estem com estem», és, en part, per la manera com es van gestionar les coses en aquell moment. I en aquest sentit, va defensar el federalisme, que avui sembla pràcticament inabastable però que creu que seria una solució per sortir de l'atzucac de la política actual.