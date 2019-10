Roben la furgoneta adaptada d'un home discapacitat d'Olot

Rosario Garcia, de 59 anys, una veïna d'un bloc de pisos del carrer compositor Prat i Forja (Olot- barri de les Tries) recorda el dia 19 de setembre pel fet que quan es va llevar al matí i va baixar al carrer amb les claus del cotxe a la mà, es va trobar que el vehicle no hi era. El dia abans havia deixat el vehicle estacionat damunt d'una de les places d'aparcament per a discapacitats situades sota del bloc on viu.

Es tracta d'una furgoneta Peugeot Partner, adaptada per transportar el seu marit. L'home, de 69 anys, és cec, li falta una cama, té dificultats de mobilitat, pateix dels ronyons i necessita atenció mèdica cada dia. «La vaig comprar fa un any expressament per dur-lo al metge», explica.



Denúncia als Mossos

Se li va fer estrany que no hi haguessin senyals de vidres trencats a terra ni cap senyal del cotxe. Algú havia obert el vehicle i se l'havia endut. Va fer la denúncia als Mossos d'Esquadra que, segons ella, van comprovar si el vehicle havia estat detectat per les càmeres lectores de matrícules de la ciutat. La sortida del cotxe, de moment, no ha estat registrada per les càmeres. Tampoc l'han trobat. A hores d'ara el vehicle ha desaparegut.

Rosario Garcia creu que li van robar la furgoneta per carregar productes robats. També reclama més vigilància policial als carrers i més il·luminació a la nit. Sap que a 3/4 de quatre de la matinada el gos d'una veïna es va posar a cridar. Ella considera que en aquesta hora, els lladres treballaven en el robatori del cotxe.

En aquella mateixa nit, va tenir lloc un robatori amb força en un establiment situat a la zona. Ara, el concessionari Peugeot que està sota casa seva li deixa un cotxe perquè l'assegurança que té contractada no li contempla el préstec d'un vehicle mentre li troben o rep una indemnització de l'assegurança per comprar-ne un altre.



Falten policies

En diferents ocasions els responsables policials d'Olot s'han queixat de manca d'efectius. Esperen l'arribada d'agents de les promocions noves i es queixen de la patrulla que ha de romandre permanentment davant les portes dels jutjats d'Olot.