Les universitats rectifiquen i volen que la Filosofia torni a ser obligatòria a la selectivitat

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan que aplega totes les universitats públiques i privades, rectifica i vol que la Filosofia torni a formar part del paquet de matèries obligatòries de la selectivitat, després d'haver-la relegat a optativa el 2017. Durant aquest temps, els docents lamenten que «s'ha perjudicat l'assignatura i la formació dels alumnes», en paraules de Xavier Serra, secretari de l'associació Filosofia, ara i membre del Grup de professors de Filosofia de Girona.

Dos anys després que els directors dels instituts rebessin una carta que els informava, a menys d'una setmana per començar el curs, que Història de la Filosofia passava de la fase comuna de la selectivitat a l'específica, el CIC es fa enrere i demana al Govern de la Generalitat que acordi tornar-la allà on era. Tal com ahir van informar des de l'òrgan universitari, perquè això sigui possible, caldrà que el Ministeri d'Educació ho autoritzi; a més, van explicar que Filosofia es va treure del bloc obligatori per adaptar-se a la llei d'educació espanyola, la Lomce.

Aquest dimecres, la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya –on també hi ha representants del Govern– ha aprovat un document que remarca la importància d'Història de la Filosofia i que «la situació actual subestima clarament una matèria rellevant en la formació intel·lectual de l'alumnat de Batxillerat i futur estudiant universitari».

A l'espera que el Govern català iniciï els tràmits que li demana el CIC, aquest òrgan ja ha aprovat augmentar el pes de la Filosofia com a matèria ponderable a partir del 2020, quan comptarà en l'admissió a 252 graus universitaris.

Davant d'aquestes decisions, el professor Xavier Serra reclama celeritat en els canvis, perquè «eliminar Filosofia ha perjudicat la formació dels alumnes en aquesta matèria troncal, crítica, analítica». El docent gironí va explicar que les classes d'aquesta assignatura a Batxillerat s'han impartit «amb la mateixa exigència» que quan era d'examen obligatori a les proves d'accés a la universitat (PAU), però que ho hagi deixat de ser «fa que l'alumnat la miri diferent i no la consideri una matèria rellevant en el seu currículum». «En dos anys, s'ha notat el canvi de percepció i una queixa silenciosa per no poder-la portar a la selectivitat», va afegir.

Per l'integrant del Grup de professors de Filosofia de Girona, l'última decisió del Consell Interuniversitari de Catalunya pot ser «una possible reparació de l'errada de fa dos anys»; que espera que s'hagi corregit per a la selectivitat del 2021.

Abans d'arribar al Batxillerat, ara es dediquen a la Filosofia dues i tres hores setmanals a primer i segon curs d'ESO, respectivament, i és una assignatura optativa que s'ha d'oferir a quart. En paral·lel, durant tota la secundària obligatòria s'ofereix Cultura i valors ètics com a alternativa a Religió catòlica.