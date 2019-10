L'hospital Trueta renova la planta d'aigües de la Unitat d'Hemodiàlisi

La Unitat d'Hemodiàlisi de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta té des d'aquesta setmana una nova planta d'aigües d'última generació gràcies a la qual millora la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients. Durant aquests darrers mesos s'ha estat treballant en aquesta nova instal·lació, que també comporta el recanvi de les canonades actuals.

Disposar d'una planta d'aigües és imprescindible per a qualsevol unitat de diàlisi. Els pacients estan connectats a uns aparells a través dels quals la seva sang es barreja amb l'aigua ultrapura provinent de la planta d'aigües, mitjançant uns filtres que emulen la funció que fan els ronyons en les persones sanes.

Fins ara, la planta d'aigües que hi havia estava formada per dos anells que distribuïen aigua osmotitzada al Servei d'Hemodiàlisi, situat a la planta setena C. Amb la reforma de la central de producció d'aigua, aquesta també serà de doble anell: el primer servirà per al subministrament principal, que correspondrà a aigua ultrapura, i el segon serà d'aigua osmotitzada, que recupera part de la instal·lació que hi ha actualment. Per tant, ara la planta d'aigües agafa l'aigua convencional i la converteix en aigua ultrapura per un procés de doble osmosi inversa.

Aquesta obra, de la qual està pendent alguna actuació que s'enllestirà properament, també ha comportat la substitució de les canonades instal·lades, que eren de plàstic, per unes de noves d'acer inoxidable d'exigència farmacèutica. Aquest canvi permet fer desinfeccions automàtiques tèrmiques; és a dir, elevar la temperatura de l'aigua de manera que quedi totalment desinfectada. Aquest sistema aporta encara més qualitat a l'aigua per tractar els pacients que fan hemodiàlisi.



Renovacions d'aparells

Coincidint amb els treballs a la nova planta d'aigües, s'han renovat tots els monitors d'hemodiàlisi del Trueta, un total de divuit aparells. Algunes de les màquines substituïdes funcionaven des de feia temps i algunes tenien més de 30.000 hores de funcionament, malgrat que una part s'havia renovat l'any 2014. Els nous aparells són d'última generació i han estat adquirits pel Trueta en el marc d'un concurs realitzat a tots els centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut.

Es calcula que el 10 % de la població pateix una malaltia renal crònica en fase avançada, que afecta tant homes com dones. Si els dos ronyons funcionen per sota del 60 % de les seves possibilitats es considera una malaltia renal crònica i en els casos en què els ronyons funcionen menys del 10%, cal un tractament que substitueixi la funció que fan.