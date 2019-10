Mor a l'hospital el ciclista de 23 anys accidentat a Santa Pau

El ciclista accidentat aquest dijous al migdia a Santa Pau va morir a l'hospital Josep Trueta de Girona durant la nit de dijous a divendres. El jove no va poder superar les ferides que li va causar el xoc contra un cotxe que circulava per a GI-524.

El jove de 23 anys era un esportista professional que tenia una gran projecció de futur en aquest àmbit. Formava part d'un equip, el Team Compak Camplo Caro de Tarragona. Era natural de Torregrossa (Lleida) però actualment vivia a Banyoles.



Jove promesa

Entre el seu palmarès més recent hi ha que va guanyar el Campionat de Catalunya de contrarellotge individual de la categoria sub-23 i també va ser bronze en el Campionat de Catalunya elit contra rellotge 2019 i va guanyar el calendari 2019 de la Copa Critèrium, que compta amb deu proves. El jove de Torregrossa era un dels millors ciclistes del rànquing català, segons els experts.

Arran de la mort del jove, ahir van ser moltes les mostres de condol que es van fer públiques a través de les xarxes socials. Entre altres, l'Ajuntament de Torregrossa expressava a Twitter la seva consternació amb aquest frase: «Ens unim al dol de la família Capell Piró per tan sentida pèrdua». També va mostrar el seu condol l'Ajuntament de Santa Pau, municipi on va tenir lloc el sinistre viari.

La consternació també es va fer palesa en equips que competeixen al sub-23, com el Lizarte, que van destacar que des de l'equip «s'uneixen a la tristesa per la mort de Modest Capell. Una forta abraçada a tota a la gent propera al Modest, començant pels nostres amics del @compakteam». I la Federació Catalana de Ciclisme també es va unir al dol a través de Twitter.

Cal recordar que l'accident de trànsit va produir-se aquest dijous pels volts de les dotze del migdia al punt quilomètric 10,5 de la GI-524, a l'altura de Santa Pau. Per causes que encara s'estan investigant els Mossos de l'Àrea Regional Trànsit (ART), el ciclista, que circulava per la via, va perdre l'equilibri, es va desviar del seu carril i va xocar frontalment contra un turisme que circulava en direcció contrària. El jove anava acompanyat d'un membre de l'equip en el moment dels fets.

A conseqüència de la col·lisió, el ciclista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona amb l'helicòpter del SEM. Va quedar ingressat a l'UCI en estat greu però no va poder recuperar-se de les ferides.