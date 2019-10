Els Mossos tiren trets al pantà de Susqueda per localitzar on es va cometre el doble crim

La comitiva judicial, els advocats de l'acusació i de la defensa i els Mossos d'Esquadra van tornar ahir al pantà de Susqueda per fer una nova prova de la investigació del doble crim. La diligència va tenir per objectiu acotar el lloc on va morir la parella l'agost del 2017. Els investigadors situen l'escena del crim a la Rierica però ahir van disparar des de la platja dels Xinesos, on va aparèixer el cotxe de les víctimes enfonsat. Els Mossos d'Esquadra van recrear la seqüència que van sentir alguns testimonis: tres trets, un crit i un quart tret. Repartits als punts on aquell dia eren els testimonis, hi havia lletrats de l'Administració de Justícia per comprovar què s'hi sent. Aquesta prova ha de servir per comprovar si es van poder efectuar els trets des de la platja dels Xinesos.



Petició del fiscal

La diligència d'aquest divendres, acordada pel jutjat d'instrucció a petició del fiscal, es va practicar tenint en compte les condicions del vent i del clima que hi havia el dia del crim. També es va utilitzar una arma «compatible» amb la utilitzada per l'autor dels fets per tal de reproduir de manera el més fidel possible la seqüència.

Els investigadors situen l'escena del crim a la Rierica, on el sospitós Jordi Magentí pescava habitualment. Una conclusió que la defensa va posar en dubte perquè no es van trobar proves directes del doble crim a la zona. A més, els advocats de Magentí també apuntaven que la prova de sonometria que va servir per acotar la zona –disparant trets i comprovant si se sentien des del lloc on estaven ubicats els testimonis– no s'havia estès a altres punts del pantà, com a la platja dels xinesos, on va aparèixer enfonsat el cotxe de la parella el 28 d'agost.

Per això, la prova d'aquest divendres va consistir a repetir la seqüència que van sentir els testimonis aquell matí, entre les 11.20 i les 11.26, des de la platja dels Xinesos. Els Mossos d'Esquadra van disparar contra un maniquí amb una arma «compatible» amb la que els investigadors creuen que va matar la parella. Al punt on hi havia els testimonis al voltant del pantà, s'hi van situar quatre lletrats de l'Administració de Justícia, que van ser els encarregats de donar fe sobre si se sentien els trets o els crits.

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners havia fixat una franja horària però no una hora concreta per evitar que els lletrats de l'Administració deJustícia estiguessin preavisats i paressin més atenció al so. Finalment, a les 11.16, els Mossos d'Esquadra van repetir la seqüència descrita per testimonis auditius: tres trets, un crit i un quart tret.



Resultats «poc» clars

La platja dels Xinesos és una zona de difícil accés i, per això, la comitiva judicial i els advocats de l'acusació i de la defensa van creuar el pantà en barca. A la tornada, es van reunir amb els lletrats de l'Administració de Justícia per unificar les actes que van aixecar descrivint què van sentir.

Segons fonts del cas, un lletrat ubicat al punt del camí on caminaven dos senderistes va descriure que va sentir tres trets «llunyans» però cap crit. Un segon lletrat, situat a una zona propera a la Rierica, va escoltar tots els trets però tampoc el crit. Finalment, els altres dos lletrats que es van situar en dos punts diferents del Mas Llomà no van sentir «res».

L'únic investigat pel doble crim és Jordi Magentí, que va sortir en llibertat el 28 de desembre després que l'Audiència de Girona estimés un recurs de la defensa i conclogués que els indicis de criminalitat s'havien vist «seriosament debilitats».