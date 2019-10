Quim Forn i Mariona Illamola encapçalaran la llista de JxCat al Congrés

Quim Forn, la professora de la UdG Mariona Illamola i l'actual diputat Sergi Miquel ocuparan els tres primers llocs a la candidatura de JxCat al Congrés per Girona, segons ha pogut saber Diari de Girona. En canvi, l'anterior cap de llista, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que estava disposat a tornar a encapçalar la candidatura gironina, anirà de número 4 a la candidatura de Barcelona. La decisió s'haurà de ratificar avui, després de la celebració del Consell Nacional del PDeCAT.

Ja feia dies que s'especulava que Quim Forn podria encapçalar la candidatura per Girona, ja que d'aquesta manera les llistes de les quatre circumscripcions catalanes estaran liderades -excepte que hi hagi alguna sorpresa d'última hora- per polítics independentistes empresonats, ja que Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull repetiran com a candidats de Barcelona, Tarragona i Lleida, respectivament.

Malgrat això, Cuevillas s'havia mostrat disposat fins a l'últim moment a tornar a ser candidat per Girona, proposta que el PDeCAT gironí veia amb bons ulls. De fet, fa pocs dies el partit va enviar una carta a la militància on explicava que proposaria la mateixa llista que el 28-A -encapçalada per Cuevillas i Sergi Miquel- en el Consell Nacional d'avui. Tot i això, tal com va explicar ahir el propi Cuevillas en una piulada a Twitter, Carles Puigdemont i Quim Torra van decidir que es presentés per Barcelona: «Va ser un honor encapçalar la candidatura de @JuntsXCat el passat 28-A i poder representar les comarques gironines. Ara els Presidents @KRLS i @QuimTorraiPla em demanen que concentri les energies a Barcelona i en especial a la gran regió metropolitana on tenim molta feina a fer», va escriure.

D'aquesta manera, Forn serà el número 1 per Girona i com a número 2 tindrà la professora de Dret Comunitari de la UdG Mariona Illamola. El partit tenia clar que volia que el segon lloc de la llista havia de ser per a una dona independent, i tenia diverses opcions sobre la taula (de fet, també se li havia ofert a Francina Vila). Finalment, si no es produeix cap canvi d'última hora, Illamola serà la cap de llista visible, ja que Forn resta empresonat. El tercer lloc serà per a Sergi Miquel, membre del PDeCAT que ja ha estat diputat en aquest breu mandat i l'anterior.