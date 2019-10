Una sentència obliga a repetir les votacions sindicals a la Generalitat

Les votacions dels representants sindicals dels treballadors de la Generalitat a Girona, celebrades el passat 6 de març, s'hauran de repetir els propers 19 i 23 d'octubre. Així ho determina una sentència judicial.

El problema es va iniciar quan, en la campanya electoral de les eleccions sindicals del mes de març, va haver-hi candidats de diversos sindicats que van renunciar a anar a les llistes. El cas més destacat va ser el de la UGT, en què, segons fonts del propi sindicat, va haver-hi fins a 21 persones que van voler desaparèixer de la candidatura al·legant que, quan havien signat, no eren conscients que el document era per a ser candidats. Des de la UGT apunten que entre la resta de sindicats també hi va haver renúncies, però que en el seu cas van ser més nombroses perquè eren els que havien presentat un major nombre de candidats.

Des de la UGT, doncs, es va demanar a la Mesa Electoral Coordinadora de Girona que s'acceptessin les renúncies dels seus 21 candidats, així com les procedents de la resta de candidatures. La Mesa, però, no les va acceptar perquè va al·legar que s'havien presentat fora de termini. Davant d'això, la UGT es va dirigir a una mesa d'arbitratge. Les votacions es van celebrar el 6 de març i van donar 7 representants a la Intersindical-CSC (sindicat independentista que s'havia presentat per primera vegada), 6 a la UGT, 5 a CATAC-IAC, 4 al CSIF i 3 a Comissions Obreres. Just l'endemà, el 7 de març, va arribar el laude que concloïa que s'havien de repetir les votacions.

Segons fonts de la UGT, els sindicats es van reunir amb els representants de Funció Pública de la Generalitat, i mentre alguns -inclosa la pròpia UGT- estaven d'acord amb deixar els resultats com estaven, altres van dir que calia repetir els comicis. Al final, la Generalitat va optar per dur el laude als jutjats per evitar que s'haguessin de repetir les eleccions, però el jutjat va fallar que el laude era correcte, de manera que s'hauran de tornar a celebrar les votacions, ara sense els candidats que van demanar ser exclosos de les llistes i sense que se'n puguin presentar de nous.

Entre els sindicats hi ha acusacions mútues i malestar per la repetició d'aquestes votacions. El president del CSIF a Girona, Rafa Sánchez, lamenta la despesa pública que haurà d'assumir la Generalitat per repetir el procés, i creu que la UGT només va dirigir-se a la mesa d'arbitratge «per netejar el seu nom» després de la renúncia dels 21 candidats que no eren conscients d'anar a la llista.

Des de la Intersindical-CSC es mostren especialment indignats perquè durant sis mesos els vots han estat «segrestats» i els representants sindicals escollits el passat mes de març no han pogut exercir les seves funcions. En un escrit publicat al seu web el passat mes de setembre, consideren que això «és un frau al dret dels electors i dels elegibles». De fet, el propi sindicat va presentar als jutjats de Girona un «incident d'execució de sentència» perquè es tornessin a convocar eleccions d'una vegada i es desencallés la situació.

Per la seva banda, UGT ha enviat un comunicat als seus afiliats explicant-los la situació, on culpen especialment CCOO i ACAIP (sindicat del col·lectiu de presons que no va aconseguir cap representant el passat mes de març) de la repetició de les votacions. Segons indiquen en l'escrit, van ser aquests dos sindicats els que van demanar que es repetissin els comicis. Per això, el correu electrònic, signat per Joaquim Casas, apunta: «Sembla evident que els interessa repetir aquest procés electoral, el mes gran de les comarques gironines, per intentar millorar els seus resultats, sense importar-los les conseqüències que aquesta repetició causarà tant en termes econòmics com de recursos humans, com de deixar sense validesa els vots emesos pels votants el passat dia 6 de març».