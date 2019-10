L'Oncotrail suma un nou rècord de 321.000 euros, 45.000 més que l'any passat

L'Oncotrail es va tornar a confirmar ahir com la gran festa del trailrunning solidari, amb la participació de 2.200 corredors i més de 500 voluntaris que van compartir el seu compromís amb els malalts de càncer. La cursa solidària, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell, va aconseguir reunir en aquesta setena edició un total de 321.277,89 euros –45.000 més que l'edició de l'any passat–, que se sumen al prop d'un milió recollits des del naixement de la iniciativa, l'any 2013. La plataforma de donacions continuarà oberta encara algunes setmanes, per la qual cosa es preveu que la xifra final sigui encara més alta. Els diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies.

Finalment, 270 equips van prendre la sortida a les 9 del matí a la plaça de Can Mario de Palafrugell, enmig d'un ambient festiu i carregat de nervis i emoció. L'objectiu comú de tots ells: superar el repte de recórrer per relleus un total de 100 km per camins de ronda de la Costa Brava i les Gavarres. A la plaça s'hi van reunir participants procedents d'arreu de les comarques gironines i de diverses poblacions de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida. La forquilla d'edat dels participants també va ser molt àmplia, des dels 15 anys els més joves fins als 69 els més grans.

Al llarg del recorregut, els participants van passar pels punts de control i avituallament situats a la platja de Castell, Llafranc, Puig son Rich (Begur), platja del Racó (Begur), Pals (pavelló municipal), Cau dels Pins (Forallac), Fitor, poliesportiu de Calonge i Vall-llobrega, fins a arribar de nou a Palafrugell.



Les primeres hores de la cursa es van desenvolupar sense incidències importants i en poc més de nou hores ja van començar a arribar a la meta els primers equips. Els primers van ser Grup Jovi, amb un temps de 9:21:48, seguits d'a prop per Oncorun Porqueres (9:32:49). Els tercers classificats van ser Tocat(s) de l'ala, amb un temps de 09:53:39. En el tancament d'aquesta edició, sèsperava que la resta d'equips que feien la cursa corrent anessin arribant durant la nit i la matinada, i avui al matí ho faran els que van optar per participar-hi caminant.

La finalitat de l'Oncotrail és recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. Per aquest motiu, per participar-hi cada equip ha de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros.