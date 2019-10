SOS Costa Brava reuneix 55.000 euros per lluitar contra la pressió urbanística

La campanya que SOS Costa Brava va iniciar ara fa un any per aconseguir donatius econòmics per a la seva lluita contra la pressió urbanística al litoral ha estat un èxit. L'entitat s'havia marcat la fita d'arribar als 60.000 euros, que era el que calculaven que necessitaven per fer front a les despeses derivades de la seva campanya per frenar la construcció de nombrosos projectes urbanístics al litoral gironí. A hores d'ara pràcticament han arribat a aquesta xifra, ja que l'entitat porta aconseguits 55.000 euros. Un dels membres de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, afirma que estan «molt contents» i que aquests diners, aconseguits sobretot a través de donacions online, aportacions voluntàries per una guia d'espècies i paratges en perill i un concert organitzat a Torroella el passat mes de maig, els han permès dur a terme totes les accions que tenien previstes. En aquests moments, l'entitat ja està començant a preparar la campanya per a l'any vinent, ja que hauran d'afrontar noves despeses, especialment en l'àmbit judicial.

«Estem superagraïts a la ciutadania, perquè gràcies a aquestes aportacions estem podent respondre a les necessitats del primer any d'activitat, especialment per les despeses de tots els projectes que hem recorregut per intentar aturar-los i a mesura que les diferents entitats que formen part de SOS Costa Brava ens han fet saber les seves necessitats per tirar endavant recursos jurídics, informes tècnics o pericials», explica Nuss.

Ara, SOS Costa Brava està acabant de tancar els comptes del primer any i ja està preparant els pressupostos per a les accions que s'hauran de portar a terme en els propers mesos, de manera que tenen previst impulsar una segona campanya de captació de fons i donatius. Segons explica Nuss, preveuen sobretot que alguns casos que fins ara han recorregut de forma administrativa, com ara la Pineda d'en Gori (Palamós), Sa Guarda (Cadaqués), Cap Roig (Palafrugell), S'Antiga (Begur) o la carretera C-32 (Blanes, Tordera i Lloret), entrin ara a la via judicial, procés que pot durar cinc o sis anys. Per això, auguren que necessitaran més suport econòmic per tal de fer front a tots aquests processos judicials.

A més, l'entitat es troba molt pendent de la publicació inicial del Pla Director de Sòls No Sostenibles del litoral gironí, en què la Generalitat ha de revisar la situació de sectors urbanitzables dels 22 municipis de la Costa Brava. La previsió és que el Pla es faci públic aquesta tardor, i des de SOS Costa Brava volen estar preparats per poder respondre amb un document d'al·legacions «molt sòlid», explica Nuss. A més, volen poder argumentar la necessitat de desclassificar el màxim nombre de sectors, fins i tot alguns que no estan essent revisats per la Generalitat.

Nuss també explica que volen tirar endavant una campanya específica per defensar la creació d'un «conservatori del litoral», tal com han demanat a la Generalitat. Es tractaria d'un organisme públic que pugués comprar terrenys d'alt valor paisatgístic amenaçats per processos urbanístics per tal de preservar-los.

Malgrat quedar-se de moment a 5.000 euros de l'objectiu final, des de l'entitat es mostren molt satisfets amb el suport obtingut. «La Costa Brava és un territori que molta gent s'estima, el viu, el sent, i després d'un període de crisi i d'haver sentit discursos dient que cal protegir-lo, trobar-se que apareixien grues en alguns dels paratges de més valor paisatgístic ha posat la gent en peu de guerra», reflexiona Nuss. «Respecte al desenvolupament econòmic d'aquest país i de la Costa Brava, ens fa la sensació de viure el Dia de la Marmota», lamenta el portaveu de l'entitat, i afegeix que en aquesta nova onada constructiva s'estan fent «algunes de les barrabassades més grans de l'última dècada».