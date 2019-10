Illamola es presenta al Congrés pels qui «han hipotecat la seva vida»

La número 2 de les llistes de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Mariona Illamola, va explicar ahir que ha decidit entrar a les llistes per la cambra baixa per «les persones que han hipotecat el seu projecte de vida», en referència als presos independentistes. Per a la professora de Dret a la Universitat de Girona, aquesta decisió suposarà un «canvi radical a la meva vida», ja que farà per primera vegada el salt de la seva activitat docent a la política. Per ella, però, es tracta d'una situació excepcional. Illamola explica que ho fa «amb un projecte transversal que incorpora gent amb diferents sensibilitats» sota «un mateix objectiu, la independència de Catalunya».

La número 2 de JxCat per Girona va parlar ahir en una roda de premsa davant els mitjans a la plaça de l'U d'Octubre de Girona, acompanyada de la número 2 per Barcelona, Laura Borràs, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i altres cares conegudes de l'entorn del partit, com Marina Geli o Fanny Carabellido. Borràs va manifestar la confiança del partit en la gironina, que compta amb l'aval de Carles Puigdemont, Quim Torra, l'alcaldessa Marta Madrenas i l'estructura del partit a Girona. Envoltada de tantes dones i coincidint amb la celebració de la Cursa de la Dona a la ciutat, Borràs va aprofitar per reivindicar el feminisme. «Al segle XXI, no hi ha transformació possible sense les dones», va dir, «i aquesta llista ho demostra».



La moció de censura

D'altra banda, Laura Borràs va considerar que la moció de censura a Quim Torra impulsada per Ciutadans és una «operació electoral» i que no s'ho pren com una moció, sinó com una «pirueta política» d'aquest partit, que «es pensa que el Parlament de Catalunya és un plató de televisió». També va esgrimir que el discurs dels taronges, així com del PP, és anar «tots units contra Catalunya».

Sobre la carta que el president de la Generalitat va publicar a Vilaweb, on assenyala que l'Estat vol «entrar en un marc mental» que associa l'independentisme amb el terrorisme, va considerar-la «molt necessària». Per ella, aquesta pretensió «és irresponsable» per part de l'Estat i explica que «el president fa una crida a mantenir-nos determinats, però alhora recorda l'arrel pacífica i no violenta de qualsevol resposta a la sentència». També va evitar aclarir si una part del text anava dirigida a Esquerra Republicana i va destacar que Torra va escriure l'article «com a president de la Generalitat». «Ell parla i dona un missatge a tots els ciutadans de Catalunya com a representant legítim de tots ells», va dir.