Monsterrat Carulla rep l'Anxova d'Or

Ahir diumenge es va celebrar la 29a edició de la Festa de l'Anxova de l'Escala, amb diversos actes i el lliurament de l'Anxova d'Or, que enguany ha estat per a l'actriu Monsterrat Carulla. L'acte ha tancat dues setmanes de ruta de la tapa de l'Anxova, on els locals de la població han ofert tapes amb l'anxova com a protagonista. Després de l'entrega del premi i del pregó, a càrrec de Rosa Ros, hi va haver degustació d'anxoves i havaneres.