Posen en marxa el transport públic a demanda al Gironès

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa a partir del 14 d'octubre el servei de Transport Públic a la Demanda (TAD) al Gironès. Es tracta d'un nou servei de bus que, mitjançant reserva prèvia, permetrà connectar tretze nuclis on no hi havia servei de transport públic regular. Hi haurà tres rutes: de Girona fins a Sant Julià de Ramis; Girona fins a Campdorà i Girona fins a Llorà. Teisa, l'empresa concessionària, oferirà el servei amb un bus de vuit places que cobrirà les tres rutes. Aquesta modalitat permet optimitzar el trajecte a partir dels usuaris que reserven prèviament el servei (es pot fer a través d'una app i per via telefònica). El bus només opera quan hi ha demanda i així s'eviten recorreguts i parades i el trajecte és més ràpid.

Les rutes del Transport Públic a la Demanda (TAD) al Gironès són les següents: Girona – Sarrià de Ter – Sant Julià de Ramis (Golf Girona, Les Comes, Montagut i Pla de Baix); Girona – Sarrià de Ter – Campdorà, i Girona – Sant Gregori (Taialà, Sant Medir i Cartellà) – Canet d'Adri (Montcal i Canet) – Sant Martí de Llémena (Llorà), connectant en total 13 nuclis de població i donant servei a uns 9.000 habitants, sense comptar la ciutat de Girona.

Una de les novetats és que el servei de bus es podrà sol·licitar amb l'aplicació mòbil 'Ne-Mi' o per via telefònica (972 204 868). L'usuari s'assegura la reserva fins a uns 15 minuts abans de l'horari preestablert d'inici del servei. Amb aquesta aplicació es poden fer totes les reserves, consultar l'horari exacte del viatge, veure en temps real la posició del vehicle, veure les reserves realitzades, afegir les rutes preferides, anul·lar reserves i valorar el servei que s'ha utilitzat.

Els serveis de TAD estan integrats a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona. Per tant, els usuaris que viatgin amb les targetes integrades podran realitzar transbordaments gratuïts tant a les línies urbanes de Girona de TMG i TEISA com a les línies interurbanes d'autocar, autobús i Rodalies.