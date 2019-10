Els Bombers deixen de fer hores extres perquè els parcs estan sota mínims

Els Bombers professionals de la Generalitat tornen a estar en peu de guerra i han dit prou a seguir fent hores extraordinàries. Això ha causat que en aquests darrers dies hi hagi hagut alguns parcs de la Regió d'Emergències de Girona que s'han trobat sota mínims -com Girona o Figueres-, és a dir, els falta personal per cobrir el mínim fixat per llei.

A Girona, durant aquest cap de setmana hi ha hagut cinc bombers quan el mínim es troba en sis. Tot i això, el delegat sindical de la UGT, Jordi Marquès, destaca que aquesta xifra s'hauria d'adaptar a les condicions actuals del parc, que dona servei a molta més gent de la que hi havia quan es va fixar la xifra de sis bombers.

De fet, els bombers del parc de Girona han realitzat una performance a través de les xarxes socials en forma de fotografies aèries on denuncien la manca de personal i en una de les imatges recorden que aquest dissabte i diumenge hi havia cinc bombers per a 170.000 habitants, en un cap de setmana de molta activitat a la zona. L'equipament de Girona, a banda de la ciutat, cobreix localitats com ara Vilablareix, Salt, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, entre d'altres. A les xarxes socials, els Bombers han penjat les fotos i aquest missatge: «#Bombers enviem un #SOS a la ciutadania gironina: aquesta situació és insostenible! tenim una urgència! necessitem #9BombersxGirona ja!»

La falta de bombers és un fet que s'està gestionant des del Govern de la Generalitat amb la contractació de nous efectius. Enguany ja se n'han incorporat 150 i en els propers anys hi ha la previsió d'afegir-ne 500 més.

Aquestes decisions són positives, assegura el membre de la UGT, però els que s'han incorporat enguany, diu Marquès, han servit per cobrir baixes bàsicament per jubilacions, entre d'altres, i, per tant, els parcs estan mancats de personal. A més, els bombers que treballen actualment ja han sobrepassat la borsa de 350 hores extres. Això provoca que manqui personal en alguns moments, destaca, i que s'acabi amb parcs sota mínims, ja que els efectius es van recol·locant en altres equipaments per tal de no tancar-ne.

Amb tot, el delegat sindical assegura que fins al mes de desembre preveu que hi hagi algun tancament de parcs sobretot en «caps de setmana i festius, perquè la gent ja no vol fer més hores». Amb tot, recorda que, com sempre afirma la Direcció General, les comarques de Girona compten amb 19 parcs professionals i que quan falten bombers en un, se n'activen d'altres equipaments per cobrir la resta, però que això no evitarà que algun parc acabi tancant.