Comissions Obreres i Eva Palau rebaten Brugada i defensen el Trueta a Domeny

Els treballadors de Comissions Obreres a l'hospital Josep Trueta de Girona van defensar ahir que el nou hospital es quedi a la ciutat, davant de la petició d'alguns metges perquè el traslladin a Salt, entre els quals hi ha el cap de Cardiologia de l'hospital, Ramon Brugada, i el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana. Representants del sindicat van considerar que és la manera de garantir la «qualitat assistencial» ja que la fusió dels dos centres de referència de la demarcació en un sol punt geogràfic provocaria la pèrdua de llocs de treball.

A més, des de CCOO van afirmar que construir un hospital al costat d'un altre no té sentit i encara menys amb les queixes que rep l'hospital Santa Caterina «pel disseny i els problemes de mobilitat interna que té». El sindicat tem que si el nou Trueta va a Salt, deixaria el territori amb «una única porta d'urgències» a la zona sud de l'àrea metropolitana de Girona, en comptes de les dues que hi ha ara –al nord amb l'actual Trueta i al sud amb el Santa Caterina. El sindicat també va recordar que la unió dels centres sanitaris a Salt generaria més «col·lapse d'accessos a la zona» tenint en compte que ja n'hi ha actualment. Per últim, CCOO va defensar que les facultats de ciències de la salut «també tenen cabuda a Girona oest» i va remarcar la importància de l'Institut Narcís Xifra, on s'ofereixen diverses formacions professionals de branca sanitària.

Els treballadors també van recordar que hi ha prop de 800 professionals que el defensen a Girona, i que són «més» dels metges que reclamen construir-lo a Salt.



Reacció de Palau a Twitter

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, va debatre ahir a la tarda els arguments de Brugada –publicats diumenge a Twitter a favor de la ubicació del Trueta a Salt– i va remarcar la necessitat que les noves instal·lacions de l'hospital es construeixin a Domeny, tal i com s'ha votat «en diverses ocasions al Parlament i al consistori». A través d'un seguit de piulades, la regidora va aclarir «alguns aspectes que el doctor –Ramon Brugada– o bé no coneix o bé ha maliterpretat» respecte a l'opció de Domeny per acollir el nou Trueta. Palau va garantir que la població de referència és la mateixa «tant si Trueta i Santa Caterina estan junts o separats» i que «la realitat demostra que per guanyar complexitat no cal unir hospitals». Tot i que la regidora del consitori gironí va admetre que la distribució dels dos centres per separat «no es tan còmode pels metges que donen servei als dos hospitals, sí que permet una millor gestió dels pacients».

Quant a l'aspecte urbanístic i territorial, Palau va coincidir amb els arguments de Comissions Obreres en el fet que «la concentració de tots els serveis en únic punt no beneficia el pacient perquè només hi hauria una porta d'urgències».

Respecte a la disponibilitat dels terrenys, Palau va confirmar que l'Ajuntament ofereix «150.000 m2 d'espai de construcció i se'n reserven 60.000 m2 per a centres de recerca i el campus universitari». També va defensar el pes de l'Institut Narcís Xifra i de l'«activitat econòmica important de la zona». Entre d'altres aspectes, també va compartir la inquietud de CCOO cap a la possible «congestió» de Girona sud si el nou Trueta s'ubiqués al costat de Santa Caterina. Finalment, va retreure a Brugada que no participés a la reunió amb caps de servei on van argumentar els motius a favor de la ubicació del Trueta a Domeny.



Rèplica de Brugada

Pocs minuts després de les publicacions a Twitter de la regidora de Salut, el cap de Cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, va replicar-li totes les piulades i, entre d'altres aspectes, va remarcar-li que no va ser convidat a l'acte de presentació dels resultats de la consultora.