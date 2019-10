Els ecologistes demanen que s'aturin les obres del nou aparcament de La Draga

L'associació ecologista Limnos demana que s'aturin les obres per fer un nou aparcament a La Draga de Banyoles. L'entitat alerta que la zona es troba dins dels límits de l'espai natural i la Xarxa Natura 2000 de l'estany. A més, assegura que suposa una nova ocupació de "sòl protegit" i reclama que s'utilitzin espais alternatius. En aquest sentit, han anunciat que han presentat una denúncia davant del Departament de Territori i Sostenibilitat per demanar que es paralitzin els treballs. "No es pot justificar cap agressió a l'espai natural protegit quan la manca d'aparcament deriva d'una mala planificació urbanística", insisteixen en un comunicat.

Els ecologistes asseguren que l'aparcament s'ha presentat com una mesura "provisional" però que tindrà capacitat per a un centenar de vehicles i que "no s'ha justificat la necessitat urgent del projecte". "Es desconeix si s'han tramitat les autoritzacions ambientals o urbanístiques o si s'ha fet cap estudi d'alternatives", remarquen.