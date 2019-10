El Gironès estrena un servei de transport públic a demanda amb una app o telèfon

El Transport Públic a la Demanda (TAD) al Gironès entrarà en funcionament el dilluns vinent. El Departament de Territori i Sostenibilitat posa en marxa aquest nou servei que connectarà 13 nuclis de població. Concretament, s'implementen tres rutes que comunicaran: Girona - Sarrià de Ter - Sant Julià de Ramis (amb 10 parades previstes), Girona - Sarrià de Ter - Campdorà (amb 6) i Girona - Taialà - Canet d'Adri - Llorà (que en tindrà 11).

Fins ara els serveis de Transport Públic a la Demanda existents a Girona, entre ells els de la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, oferts per Teisa, funcionaven només a través d'una trucada telefònica. «Típicament funcionava només per telèfon i s'organitzava la ruta segons les trucades del dia abans», explica Àlex Gilabert, gerent de Teisa, l'empresa que farà el servei. I prossegueix, «la diferència en aquest servei és que es fa a través d'una aplicació mòbil i això dona immediatesa i permet als usuaris gestionar les seves reserves».

L'aplicació mòbil Ne-Mi ha estat creada per aquest servei. Per poder fer ús del TAD, l'usuari ha de registrar-se a l'aplicació i un cop ho ha fet, pot gestionar les seves reserves des del mapa de parades, des del llistat de parades o escollint la parada més propera a la seva ubicació. «Aquesta és la primera experiència a les comarques gironines amb aquest funcionament. L'aplicació donarà més potencialitat al transport», relata Gilabert.

A través del mòbil es podrà consultar l'horari exacte del viatge, veure la posició de l'autobús, veure les reserves realitzades, afegir rutes preferides o anul·lar les reserves ja fetes. Gilabert explica que existirà una penalització per a aquells usuaris que fins a tres vegades facin una reserva i no es presentin. «Es tracta de no incentivar que es facin reserves sense ús, tot i que esperem que aquesta situació no sigui l'habitual».

Tot i això, el gerent explica que es podrà seguir fent la reserva a través de la via telefònica convencional, fins i tot 15 minuts abans, però no es podrà disposar de tota la informació que facilita l'aplicació.



Assistència a PMR

Les reserves es poden fer fins a un màxim de 5 persones des d'un mateix dispositiu mòbil i en el mateix moment es pot indicar la sol·licitud d'assistència a persones de mobilitat reduïda (PMR).

El vehicle té una capacitat de fins a 8 places amb 4 de PMR. «És un vehicle de petites dimensions, pensat per a nuclis de pocs habitants, entre 100 i 400 persones, per la qual cosa el previsible és fer un servei d'una o dues persones», rebla Gilabert. El gerent puntualitza que és el servei més òptim en zones rurals ja que només circula si hi ha demanda i d'acord amb aquesta es podrà evitar recorreguts i parades, cosa que farà més ràpid el trajecte. L'empresa farà el servei amb un vehicle Euro 6D. «En aquest tipus de vehicles no existeixen els híbrids industrials ni elèctrics, aquest es troba dins la tecnologia dièsel mig contaminant. És a dir, l'última versió en la qual el nivell d'emissions és 20 o 50 vegades menys que els últims anys», explica Gilabert.

Els serveis de TAD estan integrats a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona. Per tant, els usuaris que viatgin amb les targetes integrades podran utilitzar-lo. «És un autobús més en el qual es poden utilitzar els mateixos bitllets que amb qualsevol dels altres serveis integrants i també es podrà pagar el bitllet senzill al bus. El pot utilitzar tothom sempre que es faci la reserva prèvia», apunta Gilabert.



Flexibilitat horària

Les tres rutes estableixen uns horaris de dilluns a divendres, tot i que poden variar en funció de les reserves. «Els horaris són simplement una aproximació perquè es tingui una idea de l'hora en la qual pot sortir l'autobús, però si no hi ha reserva prèvia no surt», explica el gerent. I afegeix «amb el temps podria funcionar sense haver de determinar uns horaris i parades, però de moment és una primera prova en aquest concepte de línia».

El projecte, que ha tingut un cost de 100.000 euros destinats tant al vehicle com a l'aplicació, rau de l'estudi de millora del transport públic a la comarca del Gironès que realitza el Govern amb els ajuntaments. «D'entre totes les necessitats sorgides una d'elles era la d'establir un servei a la demanda en aquests nuclis urbans» explica Gilabert. «El desembre del 2017 es va presentar el projecte del Gironès on, d'entre les actuacions proposades, hi havia la del TAD».

Gilabert relata que el proper es posarà en marxa al Pla de l'Estany, «probablement a finals d'any tot i que encara no tenim data establerta. Hem de ser prudents i veure com funciona al Gironès».