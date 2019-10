L'exalcalde d'Amer Joan Güell, condemnat per prevaricació urbanística

L'exalcalde d'Amer Joan Güell, durant el període 1999-2007, amb les sigles Independents per Amer, ha estat condemnat per un delicte contra l'ordenació del territori per prevaricació urbanística en la concessió d'una llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar l'any 2007 a una parcel·la a l'avinguda de la Selva no urbanitzable. En una vista celebrada als jutjats de Girona ahir i que va acabar amb una conformitat, Güell va admetre haver emès una llicència d'obres il·legal durant la seva última etapa a l'Ajuntament i va acceptar les penes proposades pel Ministeri Fiscal i l'acusació particular d'una multa de 1.800 euros i una inhabilitació especial per a feina o càrrec públic durant 3 anys i 6 mesos. Així mateix s'haurà de fer càrrec dels costos del judici.

El també exalcalde Xavier Targa (2007-2011) va personar-se com a acusació particular de la causa després de portar Güell a la Fiscalia el 2009 per quatre llicències urbanístiques concedides presumptament de forma il·legal. Una d'aquestes llicències era la de l'habitatge unifamiliar a l'avinguda de la Selva, 87, d'Amer. Tal com explica la sentència del cas, a la qual ha pogut accedir Diari de Girona, el batlle va atorgar aquesta llicència al propietari promotor tot i ser «contrària a allò que contemplen les Normes Subsidiàries del Plantejament de l'Ajuntament, així com el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament de desenvolupament».Prèviament, el batlle ja havia denegat una altra llicència a un altre particular a la mateixa zona per estar inclosa en un sòl «no parcel·lat ni urbanitzat i, per tant, no susceptible de construcció ni edificació», exposa la sentència.



Dos informes desfavorables

Tant l'arquitecta municipal com la secretària interventora de l'Ajuntament van emetre informes desfavorables a la llicència en considerar que contravenia les normes subsidiàries a la parcel·la, a la qual corresponia la classificació urbanística «Front de carretera» per la consideració de sòl urbà no consolidat que tenia. Així i tot, Güell va decidir no fer passar el permís per Comissió de Govern, sinó que va emetre un decret d'alcaldia per concedir el permís de l'obra.

D'altra banda, la sentència no considera demostrat que existeixi connivència entre l'acusat i el promotor i propietari dels terrenys on es va iniciar la construcció, «sinó que es va limitar a seguir el procediment administratiu fixat». L'habitatge en qüestió ja va ser enderrocat per ordre de la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Amer, llavors governat per Targa i que va declarar la nul·litat de la sentència arran de l'informe dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva que la declaraven irregular.

La vista va tenir lloc ahir als jutjats de Girona, on la fiscal va posar de manifest que la causa s'ha «dilatat en el temps», ja que des de la presentació de la denúncia l'any 2009 fins a la vista ha passat una dècada.

La vista va resoldre's amb un pacte entre les parts al qual es va adherir l'acusació particular, que van acordar imposar a l'acusat la pena d'una multa de 3 mesos a raó de 10 euros diaris d'un total de 1.800 euros així com inhabilitació especial per a feina o càrrec públic. Sobre aquesta qüestió, el jutge encarregat de la vista, José Luis Gómez, va apuntar que durant les pròximes setmanes es determinarà si les «funcions de gerència que el condemnat fa actualment a l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres» es corresponen a un càrrec públic.

La sentència és ferma i no es podrà recórrer.