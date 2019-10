La major part de rescats dels Bombers d'Olot són per fractures de turmell

Els bombers s'entrenen per poder treure els lesionats dels llocs més inversemblants i perillosos.

Els bombers s'entrenen per poder treure els lesionats dels llocs més inversemblants i perillosos. foto: bombers de la generalitat

Les factures de turmell van ser la causa més freqüent dels rescats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot. Es tracta d'una lesió de poca importància que impedeix els moviments de la persona que la pateix. Va acompanyada d'un fort dolor i d'una inflamació i sol ser produïda per un mal moviment del peu i es sol produir en el moment més inesperat i en el lloc més inadequat.

Per exemple, pot produir-se en un senderista que transita per un camí sobre els 2.400 metres o en una senyora d'edat que busca tranquil·litat a la vora d'un riu. En bona part de les ocasions, el rescat de persones lesionades en el turmell requereix efectius especialitzats i de mitjans aeris. Davant de tot, els especialistes eviten que la inconvenient lesió no comporti mals majors a la persona afectada.

Els Bombers han hagut d'asseure senderistes en una cadira, asseure-s'hi un d'ells i pujar la cadira amb dues persones fins a l'helicòpter. La llitera ha estat un altre instrument que ha servit per salvar persones que es trobaven impedits per una lesió de turmell en un indret difícil.

Fa pocs dies, Albert Soler, el caporal dels GRAE Olot, en declaracions a Olot Televisió, va explicar que les regirades de turmell representen la major part d'actuacions del grup de rescats d'Olot. Es tracta d'una unitat que fa rescats a tota la Demarcació.

Pel que fa a les lesions de turmell, fa pocs dies (el 5 d'octubre) van rescatar un boletaire amb lesió en un turmell pel fet d'haver caigut per un marge en una zona boscosa del terme de Campdevànol. També a Campdevànol (el 22 d'agost) van haver de rescatar una dona amb esquinç de turmell a la zona del torrent de la Cabana al pic d'Estiula del Serrat. Es tracta d'una zona de gorgs amb molta concurrència de banyistes. En el mateix dia, el 22 d'agost, van rescatar dos practicants del barranquisme que feien la ruta del Freser Superior, un d'ells estava ferit al turmell. El 14 d'agost van rescatar una noia lesionada en un turmell al camí de la Vall de Santa Creu al monestir de Sant Pere de Rodes. La van asseure en una cadira i la van hissar cap a l'helicòpter. El 13 d'agost, l'helicòpter va deixar l'equip de rescat a 2.400 metres d'altura al Puigmal per culpa dels núvols. Van haver d'anar a peu amb llitera per rescatar una dona lesionada al turmell a la zona de Fontalba. El 7 d'agost, van rescatar un excursionista amb lesió al turmell al refugi de Coma de Vaca a Queralbs.



Prevenció

Els bombers sempre recomanen prevenció abans d'anar a fer una activitat encara que sigui tan senzilla com el senderisme. La millor prevenció contra les lesions de turmell és dur un bon calçat. També va bé acompanyar-se de bastons de muntanya. Una bona preparació física també és recomanable. Tot i això, tothom pot posar el peu en el lloc inadequat. Llavors cal recórrer al mòbil.