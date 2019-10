Miriam Pujola s'estrena com a cap de llista de Cs al Senat

El regidor de Figueres Héctor Amelló tornarà a repetir com a candidat de Ciutadans al Congrés a les eleccions del 10-N, mentre que la regidora de Girona Miriam Pujola s'estrenarà com a cap de llista al Senat. D'aquesta manera, la formació taronja, que mai ha obtingut representació al Congrés per les comarques gironines, ha optat de nou per Amelló, una de les figures fortes dle partit a la província, per tornar a intentar l'asssalt a la cambra baixa. En el cas de Pujola, és regidora a l'Ajuntament de Girona des de l'any 2015, primer com a "número 2" de Jean Castel -tot i que quan aquest va fer el salt al Parlament va exercir com a portaveu- i des del passat mes de maig com a "número 2" de Daniel Pamplona.