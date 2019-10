El PP gironí renova gairebé del tot les seves candidatures per al 10-N

El PP gironí ha renovat pràcticament de dalt a baix les seves candidatures al Congrés i al Senat de cara a les eleccions del 10-N, després de no haver aconseguit cap diputat en els comicis del 28 d'abril. Només hi ha tres noms que repeteixen a les candidatures, mentre que la resta són nous. El canvi més visible serà el del seu cap de llista al Congrés, ja que el regidor de Calonge Alberto Mas substituirà l'exdiputat al Parlament Sergio Santamaría, que, segons fonts del partit, no ha pogut repetir per manca de disponibilitat per motius personals. En canvi, la figuerenca Maria Àngels Olmedo repetirà com a cap de files al Senat.

El PP va aconseguir uns resultats nefastos a la circumscripció de Girona el passat 28 d'abril. Es tracta d'una plaça que tradicionalment li ha estat difícil, ja que només hi ha aconseguit diputat en dues ocasions, els anys 2000 i 2011. En aquests darrers comicis, tanmateix, es va enfonsar, ja que només va aconseguir un 3,23% dels vots i va quedar per darrere dels comuns, Ciutadans i fins i tot del Front Republicà. Uns resultats que no van millorar gaire en les municipals del mes de maig, en què només va aconseguir tres regidors en tota la província.

Ara, la difícil tasca de revertir la situació recaurà en les mans d'Alberto Mas, que el passat mes de maig es va estrenar com a regidor a Calonge. Era la primera vegada que es presentava com a candidat i va convertir-se en un dels tres regidors que van aconseguir els populars a la demarcació. Els altres dos, Meritxell Forment, de Puigcerdà, i Manel Escobar, de Roses, també van a la candidatura al Congrés, tot i que en el cinquè i sisè lloc, respectivament. El número 2 al Congrés serà Nicolás Alcantára, procedent de les Noves Generacions; el tercer lloc l'ocuparà Elisabeth Cortés, que el 28-A anava a la llista del Senat; i el quart serà per a l'olotina Julia Sala.

Pel que fa al Senat, repetirà com a cap de files l'exregidora de Figueres Maria Àngels Olmedo, que en aquesta ocasió anirà acompanyada de Daniel Ruiz, també de Noves Generacions, i Sebastián Mateo, exregidor de Santa Cristina que a les passades municipals es va presentar per Castell-Platja d'Aro però no va aconseguir representació.

Segons fonts del partit, s'ha volgut teixir una llista que combini experiència i joventut, i alhora, reconèixer els valors emergents del partit.



Amelló repetirà per Cs

D'aquesta manera, tots els partits gironins han tancat les seves candidatures, ja que Ciutadans ho va fer ahir a la nit. El partit taronja ha decidit que el número 1 de la seva llista per al Congrés torni a ser el regidor a Figueres i diputat Héctor Amelló. Pel que fa al Senat, Cs ha situat com a cap de llista la regidora a Girona Míriam Pujola.

Els primers a fer públics els seus candidats van ser ERC i PSC, que repetiran les mateixes llistes que el 28-A. D'aquesta manera, els republicans intentaran que Montse Bassa, Joan Margall i Laia Cañigueral revalidin la seva acta de diputats, mentre que els socialistes tornaran a apostar per Marc Lamuà, que sí que va resultar escollit, i Blanca Cercas, que no va aconseguir l'acta, com a número dos.

En canvi, JxCat ha optat per la renovació. El seu nou cap de llista serà Quim Forn, ja que el partit ha optat aquesta vegada perquè les candidatures de les quatre circumscripcions estiguin encapçalades per un polític independentista empresonat. El fins ara número 1, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, s'ha incorporat a la candidatura de Barcelona com a número 4, mentre que la número 2 de Girona -que a la pràctica exercirà de cap de llista, ja que Forn està empresonat i possiblement serà inhabilitat- serà la professora de Dret de la UdG Mariona Illamola.

Per la seva banda, la CUP, que per primera vegada ha decidit presentar-se a unes eleccions generals, ha escollit el regidor de Banyoles Non Casadevall com a cap de files.