Programa pioner perquè els olotins millorin l'eficiència energètica dels seus habitatges pagant uns 50 euros al mes

L'Ajuntament d'Olot posa en marxa el programa pioner a Europa HolaDomus que servirà perquè els olotins puguin millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges a partir d'un "finançament just", tal com ha assegurat l'alcalde, Josep Berga. Segons Berga, l'objectiu és que els ciutadans "que no s'ho poden permetre, però estan conscienciats amb el canvi climàtic" tinguin l'oportunitat de reformar casa seva amb obres per un valor d'entre 5.000 i 100.000 euros amb interessos fixes i amortitzacions de fins a 20 anys. Això permetrà que els interessats paguin, en la majoria d'intervencions, "entre 40 o 60 euros al mes, que és el que es poden permetre". L'objectiu d'HolaDomus és que en dos anys es realitzin 420 intervencions amb un finançament màxim de 5,2 milions d'euros.

El municipi d'Olot serà el primer en posar a prova el programa HolaDomus que preveu assessorar i ajudar econòmicament als ciutadans per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. Des d'aquest dijous tots els olotins podran anar a les oficines d'aquest nou servei –que estan als baixos de l'Ajuntament d'Olot– per demanar que els financin les obres de, per exemple, canviar les finestres de casa o instal·lar un enllumenat intel·ligent.

L'alcalde del municipi, Josep Berga, ha detallat que "una part important de les emissions de CO2 venen de casa" i per això cal ajudar a reformar els habitatges per reduir els efectes d'aquestes emissions al canvi climàtic. L'objectiu del programa és facilitar que els veïns "que no s'ho poden permetre, però estan conscienciats amb el canvi climàtic" puguin tirar endavant reformes per millorar l'eficiència energètica de casa seva. Per això el programa compta amb un "finançament just".

Les condicions per acollir-se en aquest programa és que la reforma tingui un cost d'entre 5.000 i 100.000 euros. L'Ajuntament ofereix uns interessos fixes amb una amortització de màxim 20 anys. Això fa que les quotes mensuals que hauran de pagar els interessats són d'"entre 40 o 60 euros al mes, que és el que es poden permetre" en molts casos els perfils als quals va dirigit el programa.

Aquest projecte compta amb el recolzament econòmic de la Fundació EuroPACE, que està finançada per la Comissió Europea. El director de la fundació, Jordi Ayats, ha detallat que l'objectiu és aconseguir 420 intervencions al municipi d'Olot en dos anys amb un finançament màxim de 5,2 milions d'euros.

Tot i que el servei s'inauguri aquest dijous, el projecte ja ha proposat la seva ajuda en assessorament a alguns propietaris que havien iniciat projectes de reforma a la capital garrotxina. D'aquesta manera, Ayats ha detallat que una família que viu al carrer de Sant Pere Màrtir instal·larà un aïllant a la façana de casa seva "i en un futur col·locarà plaques fotovoltaiques" per aconseguir reduir la despesa energètica.



La prioritat, millorar l'eficiència energètica

El director de l'Institut Català d'Energia, Manel Torrent, ha detallat que la "prioritat" dels habitatges ha de ser la millora de l'eficiència energètica. Amb això es reduiria "la pobresa energètica perquè hi hauria menys dependència". De fet, Torrent ha marcat que el paradigma de les llars ha de ser "consumir menys i allò que s'hagi de produir, que sigui amb energies renovables del mateix habitatge".

Per tal de millorar l'eficiència energètica dels habitatges, Torrent ha apuntat que cal treballar sobretot l'aïllament tèrmic de la façana i de les obertures i també minimitzar el consum de l'enllumenat.



Projecte replicable

El programa HolaDomus és pioner a la ciutat d'Olot, ja que serà la primera en posar-lo en funcionament. De tota manera, la fundació EuroPACE ja està treballant per tal que es pugui replicar el mateix projecte en d'altres ciutats de Catalunya i Europa. Per aquest motiu, aquest dimarts s'ha fet una jornada explicativa del projecte en què hi han assistit representants de diversos ajuntaments i altres institucions.

Una de les novetats d'HolaDomus és que s'oferirà un "servei integral" als usuaris. D'aquesta manera, els ciutadans que vulguin podran demanar només assessorament sobre quin tipus d'obres cal fer a casa seva o també donar-los finançament per a fer la reforma. A més, els quatre tècnics que hi haurà a les oficines els ajudaran a tramitar tota la documentació necessària. De fet, Berga ha assegurat que aquest és un dels principals esculls que a vegades fan tirar enrere a la gent a l'hora de fer les obres.

D'altra banda, es calcula que aquest projecte també tindrà un impacte en el mercat laboral de la construcció i la instal·lació. Des de la Fundació EuroPACE han detallat que "per cada milió d'euros d'inversió en reformes es generen 17 llocs de treball". Això fa que si en dos anys es destinen 5,2 milions a aquest tipus de reformes es generarien 85 llocs de treball en dos anys.