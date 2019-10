Ryanair no preveu cap nou vol des de Girona l'estiu vinent

Ryanair no té previst oferir cap nou vol des de l'aeroport de Girona-Costa Brava per a l'estiu de l'any vinent. La companyia irlandesa ha anunciat les 20 noves rutes que preveu operar l'estiu de 2020 des dels aeroports de l'Estat espanyol, i cap d'elles és des de Girona. Per tant, sembla clar que, a partir del tancament de la base, el proper mes de gener, l'aerolínia no té previst reforçar el seu negoci des de l'aeorport de Vilobí d'Onyar, almenys de moment. Tampoc ha inclòs noves rutes des de les bases que tancarà a les Illes Canàries (Gran Canaria, Tenerife i Lanzarote).

Ryanair ha programat 20 noves rutes per als aeroports espanyols l'estiu de 2020. N'hi ha tres que s'estrenaran per primer cop (Màlaga-Vitòria, Palma-Tolouse i Saragossa-Marraqueix), mentre que disset més seran rutes de temporada només per a l'estiu. D'aquestes, dues correspondran a l'aeroport de Barcelona: Barcelona-Atenes, amb tres freqüències setmanals, i Barcelona-Riga, amb una. En total, l'aerolínia preveu transportar 50,8 milions de passatgers l'any i donar feina a 38.000 persones en els aeroports estatals.

Mentrestant, el futur de Ryanair a l'aeroport de Girona continua essent incert. Aquest estiu ha operat 43 rutes des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar -molt per sota de les 65 que havia tingut en època de bonança-, i de cares a l'hivern en mantindrà només sis, el mínim històric de vols de Ryanair en la temporada hivernal a Girona.