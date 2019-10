Apareix a Marsella la furgoneta d'un discapacitat d'Olot

La plaça per a vehicles adaptats on va ser robada la furgoneta.

La plaça per a vehicles adaptats on va ser robada la furgoneta. foto: x.V.

Ahir la família d'un discapacitat d'Olot va rebre una bona nova per telèfon. Els Mossos d'Esquadra els van informar que havien localitzat la furgoneta adaptada, Peugeot Partner, que els havien robat d'una plaça reservada per a vehicles adaptats fa vint dies. Els van explicar que la policia francesa havia trobat la furgoneta a Marsella.

Ahir, els familiars es van mostrar contents, tot i que van indicar que no saben quin és l'estat actual del vehicle. Tampoc tenen clar si hauran d'anar a Marsella a buscar-lo o si la companyia d'assegurances es farà càrrec del trasllat.

El que tenen clar és que el cap de la família, un home de 69 anys, cec, sense una cama i amb necessitat de ser tractat cada dia de dolències als ronyons, podrà ser traslladat a les dependències mèdiques amb la furgoneta que condueix la seva dona, Rosario García. La família ha viscut uns dies d'incertesa, en els quals han pogut fer els trasllats gràcies a una furgoneta que els va cedir el concessionari Peugeot.

El vehicle robat és nou, el van comprar fa un any, i va ser robat de la plaça per a discapacitats d'on viu la família al barri de les Tries d'Olot. Es tracta d'un barri perifèric on els habitatges llinden amb naus industrials.

En el seu moment, els propietaris del vehicle es van queixar de manca de llum i de poca presència policial. Van explicar que al voltant de les quatre de la matinada una veïna va sentir els lladrucs d'un gos i van deduir que es tractava de l'hora en què els lladres es van endur la furgoneta. Ho van fer sense deixar cap senyal. Una hipòtesi és que van utilitzar palanques especials per obrir les portes i que van activar el motor a partir d'un ordinador connectat als comandaments. També hi ha la possibilitat que un cop van tenir la furgoneta la fessin servir per robar en un establiment proper.

En tot cas, quan tinguin el vehicle podran saber algunes de les coses que ara se'ls fan difícils de comprendre.