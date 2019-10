Un camió bolca a Celrà i causa cues quilomètriques entre el poble i l'AP-7

Un camió que circulava per la carretera C-66 va bolcar a Celrà ahir a primera hora del matí i va causar el caos durant prop de cinc hores en aquesta via i, de retruc, a l'autopista AP-7. Malgrat l'aparatositat de l'accident de trànsit, el conductor del vehicle pesant va resultar ferit de caràcter lleu. Aquest sinistre viari es troba sota investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.

L'accident de trànsit va consistir en una sortida de via i el camió va acabar bolcant enmig d'un carril i a la cuneta. A causa del bolcatge, part de la roba que duia per rentar a la bugaderia va quedar visible, ja que la part del remolc va resultar malmesa. Amb tot, segons els Bombers, no va haver-hi pèrdua de càrrega.

El sinistre viari va succeir pels volts de tres quarts de set del matí, i fins a dos quarts de dotze no es va donar per normalitzada la situació viària, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Veïns i persones de la zona que van quedar atrapats en els tres quilòmetres de cues que hi va haver en els dos sentits de la marxa comentaven la situació a les xarxes socials.

Per exemple, un usuari de Twitter (@josepsausoles) explicava com estava col·lapsada la situació viària: «Tota la travessera de Celrà direcció Girona... I des de sortida autovia de Banyoles direcció Palamós». I una altra usuària de la via (Anna Alabau) assegurava: «15 min. per travessar Celrà i encara hi soc... això no pot ser bo per la meva salut».

I és que el moment en què es va produir l'accident de trànsit és una hora punta en aquesta carretera que uneix Girona amb el Baix Empordà. Hi ha molts ciutadans que van a treballar, ja sigui a la capital o rodalia que la utilitzen i es van veure atrapats. Durant la majoria del matí, els Mossos d'Esquadra van donar pas alternatiu a la carretera. Però durant una estona també es va haver de tallar, ja que els serveis d'emergències hi treballaven per tal de treure el vehicle sinistrat.

Segons el Servei Català de Trànsit hi va haver cues en els dos sentits de la marxa i la situació es va normalitzar pels volts de dos quarts de dotze del migdia. Aquest accident també va complicar durant prop de tres hores la situació a la sortida de l'AP-7 a Sant Julià de Ramis, coneguda com a Girona nord.

En aquest punt, segons va informar Infoautopistas, es van arribar a generar retencions de fins a tres quilòmetres a la sortida Girona nord, ja que molts conductors surten de l'autopista per agafar la C-66 a través d'un pont que hi desemboca, i aquest també va quedar col·lapsat.



Dos accidents lleus

A banda d'aquest accident de trànsit que va complicar el matí en aquesta important artèria viària, també es van produir dos sinistres més en el mateix interval de temps; un xoc a Cassà de la Selva, a la C-65, que no va deixar ferits, i un altre a la mateixa carretera, a la sortida de l'autopista Girona sud, a Salt. Aquest darrer es va produir a tocar de la rotonda, quan una moto va xocar amb un cotxe. La Policia Local de Salt va encarregar-se del servei, així com els Bombers i el SEM. El motorista, malgrat l'ensurt, va resultar ferit lleu. Aquest accident va tenir lloc a dos quarts de deu del matí.