Luis César Suanzes és el nou comissari provincial de la Policia Nacional a Girona

El comissari Luis César Suanzes s'ha convertit en el nou cap de la Policia Nacional a les comarques de Girona. El nou comissari principal estava destinat fins aquest estiu a la Jonquera, ja que era el comissari Coordinador de Fronteres Terrestres del CNP a la província.

Suanzes agafa el relleu de Francisco Pamplona, que es va jubilar aquest passat juliol. Després de cumplir els 65 anys, va deixar el càrrec al CNP que ostentava des de feia tres anys.

Aquest és el segon cop que Luis César Suanzes substitueix Francisco Pamplona. Ja ho va fer l'any 2016, quan va ser nomenat comissari de Fronteres. Llavors, Pamplona ocupava aquest càrrec a la Jonquera i es va traslladar a Girona.

Ara, amb 63 anys, Suanzes ocupa el càrrec més alt del CNP a Girona i assegura a Diari de Girona que té com a principals reptes controlar la immigració il·legal i lluitar contra l'explotació dels immigrants en el marc laboral. Afegeix que vol lluitar contra el crim organitzat, sobretot el dedicat al tràfic de substàncies estupefaents. D'altra banda, considera que cal lluitar contra certs delictes com ara la falsedat documental o bancària, entre d'altres.

Té clar que aquests objectius s'han de portar a terme des de la Policia Nacional en col·laboració amb les unitats del CNP que procedeixen de fora de les comarques de Girona. Però també, i segons la seva opinió, és «molt important» per col·laborar amb la resta de forces policials i de seguretat que hi ha desplegades arreu de la província, com són els Mossos d'Esquadra, les policies locals i la Guàrdia Civil.

Afegeix que el CNP té «molt bones relacions amb tots els cossos policials i que col·laboren amb molts serveis». Tot i que aquests són els principals reptes del nou comissari provincial, el que deixa clar és que l'objectiu més important és «protegir els drets i llibertats dels ciutadans i lluitar contra els fets delictius».

Luis César Suanzes ara té 63 anys i és de la promoció del 1980. El seu primer destí va ser Madrid. Però des de l'any 1982 està a Catalunya. Va aterrar a Barcelona, després va entrar a formar part de la policia judicial en el grup especialitzat en atracaments i va formar part de la Unitat d'Intervenció Policial.

El 2008 se'l va requerir per crear la Unitat d'Intervenció Policial de Saragossa en l'any de l'Exposició Internacional de l'Aigua. Arran d'això es va quedar a Saragossa fins al 2015, quan va ascendir a comissari i es va desplaçar fins a terres gironines, com a coordinador de Fronteres Terrestres del CNP a la província de Girona. Des de finals d'estiu ja està treballant com a comissari provincial.