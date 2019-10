Més ajuntaments gironins reclamaran els diners republicans espoliats pel franquisme

El camí que va engegar l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis (Gironès) perquè l'Estat retorni els diners republicans espoliats pel franquisme comença a agafar volada. Ja hi ha altres consistoris gironins que han decidit seguir-lo, i que també engegaran la via per intentar que es restitueixi el greuge.

De moment, es té constància que, passada la Guerra Civil, 31 ajuntaments gironins van entregar diner roig dels seus veïns al Banc d'Espanya, que després es va fer fonedís. En total, segons explica l'historiador Narcís Castells –que ha recopilat els rebuts- serien uns 45 milions de pessetes de l'època, que ara equivaldrien a 625,5 milions d'euros.

Un resguard del diner roig que es va entregar al Banc d'Espanya | ACN

Precisament, aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha acollit una reunió informativa per explicar els passos a seguir. Hi han assistit alcaldes, regidors i veïns de set pobles. L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, diu que l'objectiu final és anar a la una i actuar "conjuntament". "Quants més siguem, més força farem", subratlla.

En el vídeo que acompanya aquesta informació, i per aquest ordre, parlen del cas, l'historiador Narcís Castells, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió i l'alcalde de Camós, Josep Jordi Torrentà.