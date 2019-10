La Vall de Bianya s'agermana amb un municipi japonès

Els alcaldes de la Vall de Bianya, Santi Reixach, i de la localitat de Yoshiho (Japó), Atsushi Kitaoka, ahir van escenificar el primer contacte oficial de l'agermanament entre la Vall de Bianya i Yoshiho. La intenció és agermanar els dos municipis sobre la base del projecte La Vila d'RCR arquitectes.

De fet, els arquitectes olotins guanyadors del Pritzker van ser els iniciadors del contacte. Fa un any, els japonesos van venir a la Vall de Bianya per tal de fer els tractes per a la construcció d'un pavelló del complex La Vila d'RCR arquitectes. La intenció és fer el pavelló amb la fusta dels cedres que planten als boscos de Yoshiho.

Segons ha explicat l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, en la coneixença van parlar d'un agermanament. «A la pràctica suposarà que joves de la Vall de Bianya vagin al Japó i que joves del Japó vinguin a la Vall de Bianya», ha concretat. També ha apuntat que buscaran tots els elements que puguin suposar un intercanvi entre les dues localitats. Reixach va avançar que a partir d'ahir comença una fase d'estudi de les possibilitats d'intercanvi i que d'aquí a un any iniciaran els actes oficials de l'agermanament.

Ahir al migdia, a la sala d'actes de l'ajuntament de la Vall de Bianya, els dos alcaldes van exposar els elements comuns de les dues localitats i els beneficis de l'agermanament. Atsushi Kitaoka va ressaltar que l'economia de Yoshiho està basada en la fusta que surt dels boscos de cedres del terme i del turisme. Es tracta d'un municipi amb una superfícide de de més de 90 km2, bona part dels quals estan ocupats per boscos de cedres i extensions de cirerers.

Després de ser talats, els cedres són subhastats per ser transformats en fusta a les serreries. La fusta és convertida en material per a la construcció i mobles. Al Japó, la fusta de cedre té molta sortida perquè és la fusta amb la que fan les cases tradicionals. Amb fusta de cedre del Japó està previst que facin un dels pavellons del complex La Vila d'RCR arquitectes.

Pel que fa al turisme, Atsushi Kitaoka va explicar que cada any unes 300.000 persones visiten el municipi només per veure la florida dels cirerers. A més, Yoshiho, d'uns 7.000 habitants, va ser creat com a municipi el 1956 sobre la base de la unió de cinc pobles.

Per la seva part, l'alcalde de la Vall de Bianya va explicar que el seu municipi té 93,6 km2 , 1.286 habitants i 13,6 habitants per km2. La Vall de Bianya té moltes hectàrees de boscos de pins i alzines i una economia basada en el turisme, la indústria i la pagesia. Va resumir la història del municipi i va enumerar les festes.