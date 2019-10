La Caixa obre una campanya de micromecenatge a favor d'Oncolliga Girona

CaixaBank i l'Obra Social "la Caixa" obren una campanya de crowdfunding a favor d'Oncolliga Girona per a millorar el diagnòstic dels malalts atesos al Trueta.

Ja s'han obtingut 3.000 euros amb el donatiu de l'Obra Social "la Caixa" i s'espera aconseguir-ne 3.300 més per tal d'adquirir una màquina centrífuga per al Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital que redueixi el temps de resposta en els diagnòstics de la malaltia oncològica.

La campanya està promoguda per 36 oficines de l'entitat a les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany.

És una campanya de micromecenatge perquè particulars i empreses, clients o no clients de l'entitat se sumin a la iniciativa de dotar l'hospital de la màquina centrífuga pel processament i extracció de l'ADN de les biòpsies líquides.

Si s'assoleix l'èxit d'aquesta acció solidària, l'Hospital Josep Trueta de Girona disposarà d'una nova eina que permetrà processar les mostres de la biòpsia líquida amb més rapidesa i, per tant, reduir el temps de resposta del diagnòstic i començar abans el tractament més adequat. La biòpsia líquida és una de les tècniques de diagnòstic molecular del pacient oncològic més utilitzades.

Es tracta d'una tècnica no invasiva, sense molèsties pel pacient, que permet a partir d'una mostra de sang realitzar estudis moleculars per valorar el tractament, el pronòstic i fer un monitoratge de l'estat de la malaltia.

La Fundació Oncolliga Girona i comarques és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer venia fent des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de les comarques gironines. Actualment ofereix tota mena de serveis als malalts (fisioteràpia, atenció psicològica, estètica oncològica, banc de perruques, etc...) i també centra la seva acció en la promoció de la salut i la sensibilització de la societat per promoure hàbits saludables entre la població que ajudin a prevenir el càncer.