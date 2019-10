El cap de la Policia Nacional a Girona assegura que estaran «sempre aquí» tot i «la incomprensió i el menyspreu»

El cap de la Policia Nacional a Girona, el comissari Luis César Suanzes, ha assegurat que seran "sempre aquí" tot i "la incomprensió i el menyspreu". "Vivim uns moments i unes circumstàncies on tota la societat a la que servim sap apreciar la inestimable tasca que realitzem en compliment dels mandats de la Constitució, les lleis i la justícia", ha afirmat Suanzes durant la celebració de la festa patronal del cos a Girona. Tot i això, subratlla que "no importa l'esforç i el sacrifici" perseguint l'objectiu de "servir sense més interès que la preservació del benestar dels demés". Durant l'acte, el subdelegat de l'Estat, Albert Bramon, s'ha referit a la imminència de la sentència, ha dit que espera que no sigui "revengista" ni "intimidatòria" i ha destacat que el judici s'ha fet "amb garanties". "Estic feliç perquè Espanya és un país democràtic", ha afegit.

La Policia Nacional de Girona ha celebrat aquest dijous la festa patronal dels àngels custodis amb un acte a la subdelegació del govern espanyol. És el primer acte oficial amb el comissari Luis César Suanzes com a cap del cos a les comarques gironines.

Durant el discurs, que ha llegit el comissari Leoncio Martínez per una afecció a la veu de Suanzes, el cap de la Policia Nacional ha volgut "reconèixer i agrair l'esforç i el sacrifici diari" dels agents que treballen a la demarcació, sobretot en moments durant els quals "no tota la societat sap apreciar la inestimable tasca" dels policies per donar compliment a "la Constitució, les lleis i la justícia".

"La Policia Nacional de Girona sabem que no som només responsables d'allò que es fa, sinó també dels que no es fa, no es defensa i no es calla", ha apuntat Suanzes que ha garantit que el cos estarà "sempre aquí" sense importar "l'esforç, el sacrifici, la incomprensió i el menyspreu". "Nosaltres servim sense més interès que la preservació del benestar dels demés", ha conclòs Suanzes.

L'acte l'ha tancat el subdelegat del govern espanyol a les comarques gironines, Albert Bramon, que ha decidit "no passar de llarg" a la imminent sentència del Tribunal Suprem. "Puc dir el que no m'agradaria; no m'agradaria una sentència revengista i intimidatòria, com tampoc m'agradaria una sentència que establís impunitat", ha dit Bramon que ha destacat que és "conscient" que aquesta postura "no agradarà a ningú d'un cantó i de l'altre". "Però la meva opinió no compta per a res", ha afegit el subdelegat.

Bramon ha ressaltat, però, que el judici ha servit per demostrar que Espanya és un país "democràtic", que "respecta la separació de poders", que pot "donar cabuda a tots els sentiments". El subdelegat destaca que el judici s'ha fet amb "totes les garanties" i que això el fa "feliç".

L'acte ha comptat amb la presència dels caps de diversos cossos i forces de seguretat de l'Estat a Girona, com Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra, i també de cossos policials francesos. No hi ha assistit cap representant del govern municipal. Bramon ha clos l'acte instant a corejar visques per Catalunya, per Espanya, pel rei i per la Policia Nacional.



Balanç de l'any

Al seu discurs, el comissari cap de la Policia Nacional a Girona també ha aprofitat per passar balanç de la tasca que ha fet el cos a la demarcació. En un any, la policia estatal ha expulsat del territori 67 delinqüents estrangers. Tots ells eren multireincidents i s'han retornat als seus països d'origen.

A més, en els darrers dotze mesos, els efectius de la policia estatal també han detingut quinze delinqüents amb ordres d'extradició pendents. "Tots ells, buscats i reclamats per delictes contra la llibertat sexual, tràfic de drogues, robatoris amb força i intimidació i blanqueig de capitals", ha concretat el comissari. En matèria d'estrangeria, el cos també ha fet 1.191 propostes per sancionar nouvinguts que es troben en situació irregular.

Suanzes ha destacat que, a la demarcació, entre les "prioritats" del cos també hi ha el control de fronteres (per lluitar contra la immigració irregular i la delinqüència transfronterera). Ha subratllat, a més, les operacions contra les xarxes de prostitució i el crim organitzat, que a la demarcació se centra "fonamentalment" en el tràfic de drogues. Aquí, el comissari ha posat de relleu que, al llarg del darrer any, s'han detingut cap a una cinquantena d'integrants d'aquests clans, s'han comissat més de 325 quilos de cabdells de marihuana, 3.900 plantes i 97.000 euros en efectiu.



Un 26% més de detinguts

En total, durant els últims dotze mesos, la policia estatal ha detingut 1.567 persones a les comarques gironines, la qual cosa –ha destacat el comissari- "suposa un increment d'un 26% respecte a l'any anterior". Suanzes ha dedicat un apartat específic a la feina de la policia estatal a l'aeroport Girona-Costa Brava. Aquí, els agents han controlat 3.300 vols, 413.798 passatgers i n'han arrestat a 40 "per delictes de falsificació i reclamacions judicials".

Pel què fa a tasques administratives, Luis César Suanzes ha concretat que les diferents oficines del cos han expedit 157.000 DNI i passaports, i 51.900 targetes d'estrangers. A més, s'han presentat 630 sol·licituds d'asil i expedit més de 2.000 targetes provisionals per aquest concepte (on destaquen, sobretot, els peticionaris procedents de Veneçuela i Hondures). El comissari tampoc ha passat per alt la situació de menors estrangers desemparats i ha dit que, al llarg del darrer any, el cos "ha atès la situació administrativa de 400 MENA).