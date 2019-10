Girona registra 15 llistes al Congrés i 14 al Senat

Quinze candidatures al Congrés i catorze al Senat. La publicació de les llistes electorals ahir al Butlletí Oficial de l'Estat mostra que per al 10-N s'han presentat exactament la mateixa quantitat de candidatures que es van registrar per als comicis del 28-A, tot i que no corresponen ben bé als mateixos partits: la CUP i Escons en Blanc estrenen aquesta vegada candidatura a la cambra baixa, mentre que Poble Lliure -partit que en els anteriors comicis va encapçalar Albano Dante-Fachín- i Convergents -el partit impulsat per Germà Gordó- no es presenten després de no haver aconseguit representació a l'abril. Al Senat, també es produeixen dos canvis: Poble Lliure i Convergents també desapareixen, però en aquest cas els substitueixen Escons en Blanc i el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya. La CUP, en canvi, no es presenta a la cambra alta.

Entre els grans partits, Esquerra, PSC i Ciutadans han optat per mantenir els mateixos caps de llista al Congrés que a l'abril, que seran Montse Bassa, Marc Lamuà i Hèctor Amelló, respectivament. En canvi, JxCat, PP i En Comú Podem han decidit fer un canvi, de manera que Quim Forn substitueix Jaume-Alonso Cuevillas al capdavant de JxCat; Alberto Mas es posa al capdavant del PP en substitució de Sergio Santamaría i Laura López serà la cap de llista d'En Comú Podem en lloc de Joan Luengo, que ha renunciat per motius professionals.

La CUP, que es presenta per primera vegada, ha escollit el regidor banyolí Non Casadevall com a cap de cartell, que farà tàndem amb Maria Besora. La llista estarà tancada per la diputada al Parlament Natàlia Sánchez.

Per la seva banda, el partit d'ultradreta Vox ha canviat el seu cap de llista a la província, de manera que l'olotí Ignasi Mulleras substituirà el jove Alberto Tarradas.

Els altres partits que presenten llista al Congrés per Girona són el PACMA, el Partit Comunista del Poble de Catalunya, Per Un Món Més Just, Esquerra en Positiu, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya i Retallades Zero, a banda dels ja mencionats Escons en Blanc.



Candidatures a la cambra alta

Pel que fa al Senat, a banda d'Esquerra, JxCat, PSC, Ciutadans, En Comú Podem, PP i Vox, també presenten candidatura el PACMA, Per Un Món Més Just, el Partit Comunista del Poble de Catalunya, Esquerra en Positiu, Escons en Blanc, el Partit Comunista del Poble de Catalunya i Retallades Zero.