L'alcalde de Llagostera presenta un recurs en contra del requeriment de treure la pancarta de l'Ajuntament

L'alcalde de Llagostera (Gironès), Antoni Navarro, ha presentat aquest dijous al matí un recurs contra el requeriment de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Girona que els obligava a retirar les pancartes i símbols de la façana de l'Ajuntament. En el document, Navarro recorda a la JEZ la definició de la paraula neutralitat i creu que els símbols que hi havia penjats al balcó consistorial no anaven en contra de la neutralitat. De fet, el batlle matisa que una de les pancartes posa: "L'Ajuntament de Llagostera amb la llibertat d'expressió" i que aquesta respon "a un dret referenciat al Conveni dels Drets Humans". Navarro afegeix que aquesta pancarta representa a "un ampli sector de la població i d'ideologia diversa, ja sigui independentista o no".

Per altra banda, el recurs presentat aquest dijous també fa referència als llaços grocs que hi havia al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde considera que "no fan referència a cap opció política de cap partit" ja que "no inclouen ni les seves sigles, ni eslògans de campanya".

Per últim, Antoni Navarro especifica que el col·legi electoral de Llagostera de cara als comicis del 10-N és l'institut que hi ha al municipi i aquest està "ubicat lluny de l'edifici de l'Ajuntament" i per això no creu que hi hagi "cap interferència durant la jornada electoral". Per tot això, l'alcalde demana que es revoqui el requeriment de la JEZ i puguin tornar a penjar totes les pancartes.