L'alcalde de Lloret té el sou més alt de les comarques gironines

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, és l'alcalde amb el sou més alt de les comarques gironines, segons dades del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Dulsat té una retribució de 55.813,57 euros; seguit d'Àngel Canosa, alcalde de Blanes amb 52.000 euros i Miquel Bell.lloch, alcalde de Calonge i Sant Antoni, amb 50.000 euros. L'alcaldessa de Girona cobra 39.692,52 euros, una xifra per sota dels sous més alts que es cobren a la resta de demarcació, ja que a part, percep un sou com a diputada del Parlament de Catalunya.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i la de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, són els batlles amb major retribució econòmica assignada a Catalunya. Segons dades facilitades pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, Colau, amb dedicació exclusiva, té assignats 99.999,90 euros. Balmón, també en exclusiva, cobra 71.604,40 euros. I Moret, igualment amb dedicació completa, en rep 69.509,20. Les dades facilitades pel ministeri de Meritxell Batet mostren com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, té assignada una retribució de 102.263,84 euros, i que el de la màxima responsable de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, és de 76.964,91 euros.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha fet públiques les retribucions dels batlles, tot i que alguns ajuntaments s'han posat en contacte amb l'ACN per precisar que hi ha hagut modificacions amb posterioritat a haver remès la informació al govern espanyol.

La retribució de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, és de 39.692,52 euros. No s'aporten dades de la de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. El sou de la presidència de la Diputació de Girona és de 73.601,15 euros i el de la de Lleida 65.541,01 euros.

A la demarcació de Barcelona, les alcaldies amb més retribució, a banda de la capital catalana i de Cornellà de Llobregat, són Sant Boi de Llobregat amb 69.509,20 euros, El Prat de Llobregat amb 66.768,53 euros, Viladecans amb 66.137,50 euros i Castelldefels amb 63.793,80 euros.

A la demarcació de Lleida, els sous més alts són per a l'alcalde de Lleida, amb 67.289,04 euros, per a l'alcaldia de Guissona, amb 46.245,39, per a la de Cervera, amb 45.569,16, i per a la d'Alcarràs, amb 45.000.

A Tarragona, l'encapçala Reus, que amb una dedicació exclusiva arriba als 74.999,94, seguit de Salou, amb una retribució 52.291,70 euros amb dedicació parcial. El segueixen l'alcaldia de Cambrils amb 51.300,06 euros, Sant Carles de la Ràpita amb 49.760,48 euros i Tortosa amb 49.250,23 euros. Mentrestant, l'Ajuntament de Tarragona no ha facilitat dades al Ministeri, segons consta a la informació facilitada pel govern espanyol.