L'hospital d'Olot reforçarà les Urgències amb la contractació de cinc metges

L'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa reforçarà el servei d'Urgències amb la contractació de cinc metges més, tots ells procedents de Sud-amèrica. Davant les dificultats que hi ha per trobar professionals disponibles al territori, des de fa un temps que s'està explorant la contractació a l'estranger. En els pròxims dies s'espera que ja pugui començar a treballar un dels metges nous i la previsió és poder incorporar el altres quatre properament. El director-gerent del centre, Josep Maria Padrosa, ha subratllat que no és una qüestió de "voluntat ni de diners" sinó de la "manca de professionals" que hi ha actualment a tot el país.

Les urgències són "el punt més crític" de l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa segons admet el mateix director- gerent del centre, Josep Maria Padrosa, que ha destacat que és on on es concentren el 60% de les reclamacions del centre, sobretot per les esperes dels pacients. Des de fa mesos que estan explorant la contractació de professionals a l'estranger i la previsió és que properament puguin incorporar a Urgències cinc metges de Sud-amèrica. És la sortida que han trobat davant les dificultats de trobar professionals formats al territori. En els pròxims dies s'incorporarà el primer d'ells i els quatre que falten s'espera que ho puguin fer properament.

Calculen que encara farien falta un o dos metges més per cobrir plenament el servei en un futur. Davant aquesta situació, Padrosa ha posat en valor l'esforç dels professionals que hi treballen, allargant jornades, i ha apuntat que caldrà repensar els models a nivell de país incorporant canvis com ara que "els metges de primària tornin a assumir guàrdies o visites a domicili durant el dia o altres fórmules a dins dels hospitals".

Les mancances del servei van arribar al ple de l'Ajuntament d'Olot de finals de setembre. El consistori és un dels membres del patronat de la fundació que gestiona l'hospital. La CUP va presentar una moció on es denunciava la sobrecàrrega de feina, les queixes dels usuaris pels temps d'espera i les demandes de millores per als professionals. La moció va prosperar amb els únics vots a favor dels cupaires i l'abstenció de l'equip de govern (JxCat) i la resta de forces a l'oposició.