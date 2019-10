El síndic denuncia el col·lapse de l'Oficina d'Estrangeria a Girona

El síndic de greuges de Catalunya denuncia el col·lapse que pateix l'Oficina d'Estrangeria del Ministeri de l'Interior a Girona i critica que tràmits com demanar autoritzacions de residència per arrelament o les peticions d'asil s'allarguin mesos. Segons la sindicatura, ara, el servei no dona cita prèvia per fer cap d'aquestes gestions fins a l'abril del 2020.

La subdelegació del Govern de l'Estat a Girona nega les acusacions i afirma que les cites per a les sol·licituds d'arrelament es donen a dos mesos vista. Pel que fa a les demandes d'asil, l'administració va dir que aquest tràmit no depèn de l'Oficina d'Estrangeria sinó de la Policia Nacional.

La Síndicatura de Greuges, però, atribueix les dues gestions i el seu retard a la mateixa oficina, i demana al Defensor del Poble que intervingui per desencallar el bloqueig. A més, anima les persones migrants afectades a informar-la, ja sigui a través d'un formulari disponible a través del web o trucant al número de telèfon gratuït 900 124 124. El retard dels tràmits imprescindibles per a persones que necessiten regularitzar la seva situació administrativa al país és un problema que les entitats socials fa temps que denuncien. A principis d'estiu, durant una crida de la Generalitat per implicar-se amb el seu programa de mentoria, la responsable d'Immigració i Refugi de la Creu Roja a Girona, Anna Serra, va alertar del tap que bloqueja l'oficina del Ministeri de l'Interior que ha de fer l'entrevista que activar el procediment.

Serra va denunciar que l'acollida d'emergència –que no hauria de superar els 30 dies– s'ha allargat pel col·lapse de l'Oficina d'Estrangeria i va explicar que, al juny, es donaven cites prèvies a mig any vista. Segons el síndic de greuges va denunciar ahir, aquest retard s'ha allargassat més.

Ahir, el síndic va emetre un comunicat en el qual qualifica la situació d'«insostenible perquè repercuteix en persones estrangeres que han d'adjuntar documents amb una validesa condicionada a una data de caducitat»; i si aquesta se supera, sense ni tan sols poder acreditar una cita amb l'Oficina d'Estrangeria, pot comportar la seva expulsió del país. La sindicatura que dirigeix Rafael Ribó va recordar que, segons la llei que regula el dret d'asil, la petició s'ha de presentar, com a molt, un mes després d'haver entrat a l'Estat. Perquè sigui així, demana la intervenció del Defensor del Poble.



L'Estat redueix l'espera a 2 mesos

Davant les queixes expressades pel síndic de greuges, la Subdelegació del Govern a Girona va assegurar que les cites per demanar un permís de residència per arrelament no tarden més d'un mes i mig o dos mesos, i va criticar que l'oficina de Ribó no hi hagi contactat per contrastar les seves informacions.

L'administració espanyola va explicar que s'han implementat una sèrie de mesures perquè molts tràmits es puguin fer via telemàtica, un fet que ha descongestionat l'Oficina d'Estrangeria; aquesta, va afegir, dona una setantena de visites presencials cada dia. Sobre la caducitat de la documentació, va aclarir que, si es dona el cas, s'evita fent una tramitació ràpida sempre que l'afectat acrediti que no ha pogut demanar cita prèvia. Finalment, la subdelegació del Govern va desvincular l'Oficina d'Estrangeria de les peticions d'asil, que són cosa de la Policia Nacional. En aquest cas, després del primer contacte i l'entrega d'una targeta per 6 mesos, la investigació prèvia a la segona entrevista sí que es pot allargar de 4 a 8 mesos, segons el país d'origen. Si s'esgota el mig any, van explicar que s'entrega una altra targeta amb validesa per a un any i mig, que dona l'opció de treballar.