La Creu Roja de Girona ja ha atès un 28% més de persones sense llar que el 2018

La Creu Roja de Girona ha atès 178 persones sense llar des de principis d'any, un 28% més que les que va tractar el 2018. Aquest augment es va aguditzar a l'estiu i l'entitat humanitària l'atribueix a la precarietat laboral que, malgrat tenir feina, aboca ciutadans a dormir al carrer.

L'any passat, 137 homes i dones sense casa van rebre atenció del programa de la Creu Roja per a aquest col·lectiu que es concreta, sobretot, en les intervencions al carrer que fan les unitats d'emergència social. Es tracta d'uns dispositius formats per tècnics i voluntaris que, cada setmana, recorren la via pública per localitzar les persones que hi dormen –normalment en caixers automàtics, portals o altres llocs a recer–, a les quals donen begudes calentes i roba d'abrigar, els faciliten l'accés als serveis socials que estan al seu abast i els informen d'alternatives per deixar el carrer o començar processos de canvi que els permetin millorar les condicions de vida.



«No es dona l'abast»

La responsable d'aquest programa, Natàlia Castro, va explicar que l'augment de persones sense llar que detecten a les comarques de Girona està directament relacionat amb «els sous baixos, la falta de xarxa i els lloguers molt alts». La combinació d'aquests fets, va dir, «fan que la persona, tot i estar treballant, hagi de triar entre un sostre o un plat calent a taula. I tots trien un plat calent». Castro va lamentar que «els recursos continuen sent els mateixos per a una societat canviant i –va advertir– no es dona l'abast».

L'experta en sensellarisme va remarcar que, en alguns casos, la situació es veu agreujada pel consum d'alcohol o de drogues i per la presència de trastorns mentals; uns factors que, tal com va apuntar, compliquen la seva reinserció a la societat.

El programa d'atenció integral a persones sense llar de la Creu Roja de Girona acaba de rebre una donació de 300 litres de llet de part de la Granja Mas Bes, de Salitja. La unitat d'emergència social repartirà aquesta llet durant les seves sortides nocturnes –que s'intensifiquen en períodes de fred extrema– com a beguda calenta, acompanyant cafè o en forma de batuts de xocolata. El producte, tal com va especificar l'organització humanitària, es destinarà a la gent que dorm als carrers del centre de Girona, a la zona de Fontajau i Salt.



Objectiu: erradicar la pobresa

Aquesta és una de les tasques incloses en l'atenció directa del programa específic de la Creu Roja per al col·lectiu sense llar, encara que l'eix de la seva acció és reduir els «danys» derivats de viure al carrer i gestionar els «riscos a què s'enfronten diàriament» aquestes persones. L'objectiu principal, però, és «l'erradicació de la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu» –va remarcar l'entitat.

Pel que fa a la granja que ha fet la donació de llet, el Mas Bes, la Creu Roja va explicar que és una empresa familiar creada a mitjans del segle XX a Salitja, que disposa de 180 hectàrees de conreu, 1.200 caps de vaques adultes i de cria i més de 180 vedells d'engreix; a més de ser una de les set empreses ramaderes catalanes propietàries de Llet ATO. L'activitat de la granja també inclou la producció d'electricitat a través d'una planta de biogàs, allotjaments de turisme rural, sales d'actes o celebracions, una agrobotiga, un museu d'eines antigues, una aula per a tallers i un petit obrador de productes.