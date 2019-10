El futur pla urbanístic de la Costa Brava, gairebé a punt

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja té pràcticament a punt el nou Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles de la Costa Brava, que ha de definir quins sectors impedeix urbanitzar per frenar la pressió urbanística al litoral gironí. La intenció de la Generalitat és que la Comissió Territorial d'Urbanisme aprovi el pla a finals d'octubre o principis de novembre. De fet, la propera reunió de la Comissió està fixada per al 13 de novembre, tot i que fonts del departament expliquen que si calgués es podria canviar de dia.

El govern català, però, vol fer l'aprovació inicial del pla el més aviat possible, ja que al gener s'acabarà -si no es prorroga- la moratòria aprovada l'any passat, que impedeix construir en terrenys situats en una franja de 500 metres del litoral gironí i ubicats majoritàriament en terrenys amb pendents superiors al 20%. Aquesta moratòria es va ampliar al mes de febrer, incloent-hi 80 sectors no urbanitzables més. L'objectiu era aturar les llicències i per tant la construcció de noves edificacions mentre es tramita el nou Pla Director Urbanístic, que analitza el futur desenvolupament territorial de 165 sectors.

El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va explicar en una entrevista a la Cadena SER el passat mes de setembre que el nou pla podria frenar fins a 5.000 vivendes a primera línia de mar, el que suposaria una quarta part de les 20.000 edificacions potencials que s'estan revisant en el pla.



Expectativa municipal

Mentrestant, tant els ajuntaments com els grups ecologistes, agrupats en la plataforma SOS Costa Brava, estan a l'espera. En el cas dels consistoris, perquè alguns alcaldes consideren que la moratòria és excessiva, al advertir que podria perjudicar l'economia dels seus municipis. De fet, alguns d'ells van sortir públicament fa mesos a demanar que es permetessin algunes excepcions, cosa que la Generalitat va acceptar, ja que al març va aixecar la moratòria en alguns sectors molts determinats de Cadaqués, Tossa, Port de la Selva i Palamós. També s'ha compromès a presentar-lo als catorze ajuntaments afectats.

En el cas dels grups ecologistes, també n'estan molt pendents perquè des de fa mesos estan intentant aturar la massificació urbanística a alguns punts del litoral, com Cadaqués, Begur, Palafrugell, Palamós o Pals, entre altres. En alguns casos estan batallant per la via administrativa, mentre que en d'altres estan arribant als jutjats.

De fet, va ser precisament aquesta pressió ecologista la que va fer decidir a la Generalitat a establir una moratòria i impulsar una revisió dels sòls urbanitzables per evitar l'excessiva construcció al litoral gironí, revitalitzada gràcies a la recuperació econòmica. Aquesta decisió, però, no va convèncer massa els promotors, que van alertar que aquesta aturada dels permisos per construir tindria un impacte directe en la feina dels arquitectes i constructors.



Possibles indemnitzacions

Un dels problemes als quals s'enfronta la Generalitat, també, són les possibles indemnitzacions a les quals haurà de fer front si impedeix la construcció en zones que fins ara eren urbanitzables. De tota manera, els serveis jurídics del departament estan estudiant les opcions per tal d'evitar fer front a quantioses reclamacions, tot i que no està clar que puguin evitar-les en tots els casos.