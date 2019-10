Ja són 24 els nens atesos en centres sanitaris per la intoxicació d'Olot

Salut de la Generalitat va augmentar ahir fins a 24 el nombre de nens que van necessitar assistència mèdica al Centre d'Assistència Primària d'Olot i l'hospital d'Olot per causa del brot de gastroenteritis, originat per la salmonel·losi a l'escola Petit Plançó, informació avançada ahir per Diari de Girona. Fins ahir el nombre confirmat de nens assistits era de 10 d'un total de 41 afectats. La dada va ser feta pública ahir després que l'Agència Catalana de Salut hagués acabat el recompte de les visites mèdiques fetes durant la setmana als escolars afectats pel brot de grastroenteritis.

Del total d'assistits almenys 6 van haver d'anar a Urgències de l'hospital d'Olot i de la Garrotxa i un d'ells va estar en observació durant unes hores, el nombre de les quals no ha estat concretat per Salut. Cap dels nens va haver de ser hospitalitzat. En la major part dels casos, els afectats presentaven vòmits, nàusees, diarrea i febre.

Els malalts formaven part d'un total de 50 alumnes i 4 professors que van anar d'excursió a Batet de la Serra, el dia 2 d'octubre. Les primeres investigacions han determinat que els 41 nens i la persona de l'equip docent afectada van menjar entrepans fets a la cuina de la mateixa escola, mentre que els que no es van presentar simptomatologia es van emportar el menjar de casa. La investigació continua per determinar quin va ser l'aliment vehiculador i on es va produir la contaminació.