El partit judicial de Sant Feliu de Guíxols és el més col·lapsat de la província

Sant Feliu de Guíxols és el que està més congestionat. L'informe que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) elabora trimestralment sobre l'activitat dels òrgans judicials i que desglossa a escala provincial fa palès que durant el segon trimestre d'enguany l'òrgan baix empordanès ha ingressat més assumptes (1.164) que no pas n'ha resolt (1.127). En total n'ha acumulat 2.510, una xifra que s'obté sumant els assumptes a tràmit a l'inici del període i tots els ingressats. Es tracta d' una congestió un 20% superior al del mateix període del 2018.

Una de les conseqüències d'aquesta sobrecàrrega és l'acumulació de litigis per resoldre. Durant la mateixa etapa s'han deixat a tràmit més casos (1.434) dels que s'han resolt (1.127), concretament un 49% més que en el mateix trimestre de l'any anterior. De fet, es necessitarien 15 mesos (sense cap ingrés i amb un ritme resolutiu constant) per resoldre tots els assumptes que té pendents en aquest moment.



En total l'òrgan ha executat 191 sentències, n'ha registrat 182 i n'han quedat pendents de tràmit un total de 2.996.

Pel que fa a la resta de partits de la província, mantenen uns nivells de congestió molt inferiors, tot i que per volum Figueres és el que més casos ha ingressat, en total 4.230. Així i tot, i com la resta de partits, es resol més del que s'ingressa, tot i que té un 8% més de congestió (12.514 assumptes ingressats i a tràmit) que el segon trimestre del 2018. Tot i això augmenten un 14% els pendents, ja que tanca el trimestre amb 8.267 casos a tràmit i 4.301 resolts. En aquest cas, es necessitarien 23 mesos per resoldre'ls tots.

Jutjats gironins

Pel que fa a les xifres globals de la província, tot i que genèricament es resolen més assumptes dels que ingressen, l a congestió ha pujat un 5,5% més que el mateix trimestre de 2018, i els casos pendents també han anat a l'alça, concretament un 8,5% més. Al tancament del període han quedat pendents de tràmit 36.832 casos.

Els jutjats amb més volum de litigis són els de Primera Instància i Instrucció, que han ingressat 11.405 casos, pràcticament la meitat del total a la província (22.206). Destaca especialment l'augment d'un 45% de la congestió als 9 jutjats de Violència contra la Dona en la seva jurisdicció civil. D'abril a juny hi ha hagut més ingressos (101) dels que ha resolt (78). Així i tot, n'han ingressat un 6,5% menys que el mateix període de l'any passat.





El Jutjat de Família uniprovincial, tradicionalment col·lapsat, ha ingressat un 36% menys d'assumptes però n'ha resolt un 43% menys, concretament 566. La congestió és prop d'un 36% superior a la del juny passat. El Jutjat Mercantil de Girona, òrgan «saturat» des de fa mesos per litigis relacionats amb clàusules abusives, es troba en una situació semblant, amb 467 assumptes resolts. Al juny ha deixat pendents de tràmit 1.175 assumptes, i una congestió prop d'un 9% superior.

En termes generals, els jutjats gironins han resolt i ingressat menys assumptes (un 3% i un 2% respectivament) però n'han deixat més de pendents (5%) que el juny passat.