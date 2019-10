La Policia Nacional detecta 400 menors migrants sols en un any

La Policia Nacional ha assistit 400 menors migrants desemparats en un any a les comarques de Girona. A 269 els han atès per poder solucionar la seva situació administrativa i a 131 els ha localitzat el cos policial en zones frontereres i després els ha proporcionat la protecció necessària en ser menors estrangers no acompanyats (MENA).

La tasca de la brigada d'Estrangeria i Fronteres del Cos Nacional de Policia consisteix a iniciar o actualizar la inscripció del menor en el Registre MENA. Per això, n'ha de fer la identificació i posteriorment informar-ne a la Fiscalia i posar el menor a disposició dels Mossos d'Esquadra. Aquest darrer és el cos que té les competències amb menors i és el que es posa en contacte amb la Fiscalia o el centre corresponent per donar-los allotjament. El punt fronterer on es detecten més menors immigrants desemparats és l'estació de tren internacional de Portbou.

A banda d'aquesta tasca, el cos de seguretat també ha gestionat 613 sol·licituds d'asil i ha tramitat més de 2.000 targetes provisionals. La majoria de les persones que les han obtingut provenen de Veneçuela i Hondures.

En el camp de l'estrangeria, els agents del CNP també han gestionat 1.191 propostes de sanció d'estrangers en situació irregular i han executat 67 expulsions al seu país d'origen de delinqüents multireincidents. Aquest tipus de persones són els que més preocupen els cossos policials, ja que sovint es deté algú i, malgrat l'alt nombre d'antecedents, no entra a presó o se l'expulsa al seu país.



1.567 detinguts en un any

El comissari i cap d'Operacions a Girona, Leoncio Martínez, és qui va llegir durant l'acte de la festa patronal el discurs del nou comissari provincial, Luis César Suanzes, que té afonia a causa d'una malaltia que ha patit. Va destacar que en un any s'han fet un 26% més de detencions a tota la província, en total 1.567.

Són arrestats en diversos àmbits en els quals lluita el CNP i que se centren sobretot a acabar amb el crim organitzat, el tràfic d'éssers humans, l'explotació laboral o sexual i el tràfic de drogues. Entre les dades més destacades que va donar el comissari durant la festa dels Àngels Custodis, hi ha la gestió de 15 ordres d'extradició que han permès la detenció de fugitius de diferents països que estaven reclamats per diversos delictes.

Pel que fa als delictes relacionats contra la propietat industrial, destaca que s'han comissat 27.891 objectes falsificats en operacions desenvolupades a Torroella de Montgrí, Lloret de Mar i Roses.

El cos policial també ha realitzat una trentena de detencions en operacions contra el tràfic de drogues en grups criminals organitzats. En aquestes operacions han comissat més de 225 quilos en cabdells de marihuana, 3.900 plantes, dues pistoles, un revòlver i 97.000 euros en efectiu.



40 anys de la dona al CNP

En aquesta diada de la Policia Nacional es van entregar condecoracions i i agraïments a membres del cos i d'altres forces de seguretat. Entre els qui van rebre una placa de reconeixement hi ha la Guàrdia Urbana de Figueres per la seva col·laboració amb el CNP sobretot en la lluita contra el crim organitzat. La inspectora Teresa Lozano també va ser guardonada ja que és la primera dona que va entrar al CNP de Girona, l'any 1982. Enguany la Policia celebra els 40 anys de la incorporació de les dones al cos.