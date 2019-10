Policies van actuar l'1-O a Girona neguen les càrregues i parlen "d'actuacions defensives de replegament"

Més policies que van actuar durant l'1-O a Girona, i que aquest divendres han declarat al jutjat com a investigats, han negat ara que es fessin càrregues i parlen "d'actuacions defensives de replegament". Avui, el jutjat ha pres declaració a quatre policies més, entre els quals dos oficials. El dia del referèndum, aquests investigats van formar part dels dispositius que van anar a l'Escola Verd i al col·legi Dalmau Carles. El portaveu dels advocats voluntaris, Albert Carreras, explica que els policies han coincidit a l'hora d'explicar que ells "només van utilitzar les porres per replegar-se i defensar-se". Una versió que xoca amb imatges que la mateixa jutgessa els han exhibit durant l'interrogatori. Els advocats creuen que, a mesura que es van succeint les declaracions, els policies investigats van "corregint" la seva versió. "Jo crec que avui la jutgessa, en diverses ocasions, ha notat que li faltaven a la veritat", ha subratllat Carreras.

Tercera tanda de declaracions de policies nacionals investigats en el marc de la querella conjunta per 1-O. Avui, el Jutjat d'Instrucció 2 de Girona –que és qui porta el cas- ha pres declaració a dos agents i a dos oficials (un dels quals va fer funcions de sotsinspector el dia del referèndum). Tots aquests policies van actuar a l'Escola Verd i dos d'ells també ho van fer al col·legi Dalmau Carles, on van detenir un menor.

Els advocats voluntaris, que exerceixen l'acusació, subratllen que els agents van "canviant i adaptant" el relat a mesura es van succeint les declaracions. I creuen que, abans de passar pels jutjats, als agents se'ls donen "instruccions" sobre allò que han de dir i com explicar-ho.

Avui, per exemple, precisa Carreras, tots quatre policies han negat l'existència de càrregues i han dit que només van fer ús de les porres per dur a terme "actuacions defensives" per reagrupar-se. "És a dir, que no atacaven sinó que feien servir les porres per replegar-se; una actuació que, de fet, costa imaginar com es pot dur a terme", afegeix el portaveu dels advocats.

"Notem que canvien el relat; és a dir, van corregint la manera de descriure l'actuació en funció de les irregularitats i contradiccions que van sortint", critica Carreras. I posa un nou exemple. Si abans altres agents van declarar que un dels insults que els havia ofès més era que els diguessin "espanyols", avui els policies han concretat que se'ls cridava "espanyols de merda".

Preguntes i repreguntes

Els advocats voluntaris també subratllen, però, que amb les declaracions d'avui també hi ha hagut contradiccions. Expliquen el cas d'un agent que va saltar la tanca de l'Escola Verd, i que ha repetit "fins a tres vegades" davant la jutgessa que només va fer ús de la porra en una ocasió. Inicialment ha dit que la va treure perquè estaven "envoltats", i que en cap cas va ser a dins del col·legi.

La jutgessa, però, li ha passat un vídeo en què se'l veu escalant la tanca. "Ell mateix s'ha reconegut i les imatges mostren com salta la tanca del Verd fent servir la porra", ha concretat Albert Carreras. I aleshores, el policia ha explicat que ho va fer "per protegir un dels seus companys, que es trobava a l'altra banda i a qui estaven agredint".

"A partir d'aquí, és la jutgessa qui extraurà les seves conclusions", ha dit el portaveu dels advocats voluntaris. "Però jo crec que ella mateixa, en diverses ocasions, ha notat com li estaven faltant a la veritat, i d'aquí han vingut les preguntes i repreguntes", ha afegit Carreras.

Tots quatre agents a qui avui el jutjat ha pres declaració com a investigats van actuar a l'Escola Verd el dia del referèndum. I dos d'ells també van formar part del dispositiu que a l'1-O va anar al col·legi Dalmau Carles. En aquest centre, els dos policies –un dels quals va declarar ja al judici del Suprem com a testimoni- van detenir un menor d'edat.

Segons ha dit Carreras, els agents han explicat que aquest menor era un dels que lideraven "la resistència passiva" al Dalmau Carles, i que donava directrius als votants sobre com havien d'actuar. Tot i que després que l'arrestessin el jutjat va absoldre aquest jove, els policies nacionals han explicat que durant la detenció els havia donat "cops de puny i puntades de peu".

Dilluns que ve, el jutjat ha citat a declarar com a investigats quatre policies més. I dijous, instrucció 2 prendrà declaració a l'agent que va perdre la càmera GoPro a l'Escola Verd. En aquest cas, però, com a testimoni.