En Comú Podem es proposa recuperar l'escó al Congrés per Girona

En Comú Podem es presenta a les eleccions generals del 10-N amb l'ambició de recuperar l'escó al Congrés per Girona que van perdre el passat 28 d'abril. I ho fan amb una nova cap de llista, Laura López, que ahir es va presentar públicament amb la voluntat de defensar la Costa Brava de la pressió urbanística i apostar per un model de desenvolupament més sostenible. López va estar acompanyada de la número 2 per Barcelona, Aina Vidal, i diversos membres de la candidatura.

López, de 36 anys i politòloga de formació, va assegurar que treballarà per aconseguir «una majoria de progrés i feminista» al Congrés, i va defensar que els gironins necessiten que surti un representant d'En Comú Podem perquè defensi «la nostra Costa Brava, per canviar el model turístic i per apostar per un model de desenvolupament sostenible, i revertir també la precarietat de les treballadores de la neteja i l'hostaleria i assegurar-se unes condicions laborals i de vida dignes». També va mostrar el seu compromís per frenar les «infraestructures que no volem a les comarques gironines», especialment al litoral gironí i al Pirineu, així com la paralització de les obres de la C-32. A més, la candidata gironina dels comuns també va destacar la necessitat de millorar l'accés a l'habitatge i de regular el preu dels lloguers.

Per la seva banda, Vidal va defensar que «l'indult general» seria la manera més pràctica de sortir de l'atzucac polític un cop es faci pública la sentència del procés independentista. Segons Vidal, per als comuns és «imprescindible» que els presos independentistes surtin de la presó per tal de poder encaminar un diàleg que veu «molt necessari». Per això, tot i veure amb bons ulls una llei d'amnistia, creu que no seria ràpida de gestionar, de manera que el problema s'enquistaria. En canvi, aposta per l'indult perquè no requereix que siguin necessàriament els presos qui el demanin, sinó que ho poden fer altres institucions com ara la fiscalia. «Creiem que l'amnistia és més neta, però sabem que seria complicat d'aconseguir una majoria al Congrés per aprovar la llei», va afirmar Vidal, tot defensant l'indult com una via «més ràpida i probable».