La Costa Brava potencia la promoció al Regne Unit pel futur incert del seu turisme

La proximitat d'un Brexit que encara ningú no sap com serà de dur ni quines conseqüències tindrà i la recent fallida de l'operador Thomas Cook han empès el Patronat de Turisme a potenciar la promoció de la Costa Brava i el Pirineu al Regne Unit. El turisme britànic és un dels més importants a la Costa Brava -també al total de Catalunya- i la incertesa sobre com l'afectaran els dos fets esmentats preocupa el sector. Millor anar per feina ara, que encara hi ha temps al davant.

Amb aquest objectiu en ment, dimecres passat es va dur a terme una doble acció promocional al restaurant Tast -cinc estrelles Michelin-, que el cuiner gironí Paco Pérez dirigeix a Manchester. Al migdia es va presentar l'oferta turística de Catalunya i de la demarcació de Girona a una desena de periodistes especialitzats en viatges i turisme. Al vespre, va tenir lloc un workshop en què nou entitats i empreses gironines dels sectors de l'allotjament, el turisme de reunions i les destinacions familiars de la costa van mantenir entrevistes amb 42 agents i operadors turístics per donar a conèixer els productes de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

Tots dos actes van comptar amb la participació de Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme, qui va manifestar que «aquesta acció es desenvolupa en un moment crucial , en què cal reforçar la nostra presència i incrementar la promoció al mercat britànic, donada la incertesa que està provocant el Brexit i la fallida de Thomas Cook». Dulsat va afegir que «som aquí per seguir incidint en el segon mercat emissor internacional per la Costa Brava».

En la mateixa jornada i a les oficines centrals de l'agència de viatges en línia On the Beach, que ofereix productes i serveis a més d'un milió i mig de clients, es van dur a terme cinc presentacions de vint minuts cadascuna de l'oferta turística de la Costa Brava, adreçades a una quarantena de venedors de l'agència.

Al restaurant Sagardi de Londres, es va celebrar dimecres un taller de cuina catalana seguit d'una presentació de l'oferta turística de la demarcació de Girona exclusiva per a dotze mitjans de comunicació i bloguers de viatges. Al vespre, al mateix espai, va tenir lloc el workshop entre 39 professionals d'agències de viatges de la ciutat i 11 empreses turístiques gironines. L'acte va comptar amb la presència de Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme.

D'altra banda, dimecres i dijous es va dur a terme, a Manchester i Londres, un cicle de presentacions promocionals a mitjans de comunicació i de trobades comercials, relacionat amb l'oferta turística de les destinacions gironines i adreçat a 21 periodistes i creadors de continguts i 120 agents de viatges i operadors turístics. Hi van participar onze entitats i empreses turístiques de la demarcació de Girona.



Ryanair, un tercer front obert

Segons l'Observatori de Turisme i Departament d'Innovació Turística de l'Eurecat, a la demarcació de Girona s'han comptabilitzat 1.005.046 pernoctacions de turistes britànics de gener a agost de 2019, un 1,1% més que en el mateix període de 2018.

Quant a l'entrada de turistes a l'aeroport de Girona, de gener a agost de 2019, s'han comptabilitzat 1.390.344 usuaris, dels quals 406.658 procedien del Regne Unit, quasi una tercera part del total. De gener a setembre, tres companyies han operat vols amb onze ciutats britàniques (Londres, Bristol, Manchester, Southampton, East Midlands, Liverpool, Leeds, Newcastle, Edimburg i Glasgow), un altre tema ple d'incerteses des que s'ha sabut que Ryanair no anuncia viatges a Girona l'estiu vinent.

Pel que fa al global de Catalunya, en els vuit primers mesos de l'any, 1.426.900 turistes procedien del Regne Unit, amb la qual cosa es convertia en el segon mercat emissor de turisme estranger, amb una quota de mercat de l'11% i per darrere només de França. En aquest mateix període els britànics han generat una despesa total de 1.388,3 milions d'euros, un 2,9 % més que el 2019, i han realitzat una despesa mitjana per persona i dia de 177,6 euros.

El turista britànic arriba a Catalunya per via aèria (90%), viatja principalment en parella o amb la família, seguit pels viatges en grup d'adults. La gran majoria s'allotja a hotels o similars i l'estada mitjana és de 4 a 7 nits. Per al turista britànic la relació qualitat-preu és una prioritat. El 81% de les reserves de viatges es fan en línia.