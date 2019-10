L'escapisme de Raúl Alegria emociona el públic del Festival de Màgia de Besalú

Raúl Alegria es va posar una camisa de força que el va mantenir estacat de peus i mans. Quan va estar ben fermat, una grua de 30 metres el va elevar pels peus. Als costats de la politja hi havia un artefacte mecànic similar a unes ales.

Mentre la grua l'elevava, Raúl Alegria es movia com un animal atrapat per un depredador. Primer es va deslligar les mans, després es va torçar i es va desfer de la cintura. Amb la cintura desfeta, es va deslliurar de la camisa de força, va doblegar-se de cintura i va poder deslligar-se als peus. Alegria va caure a terra mentre darrere seu es va sentir un «clac» i un seguit d'exclamacions del públic. Les ales eren unes mandíbules de ferro que no van atrapar Alegria per instants.

A terra, l'escapista va fer un seguit d'expressions d'alleugeriment i va saludar el públic, que, sobrevingut de l'emoció que l'havia mantingut en silenci durant l'espectacle, el va aplaudir amb força.

L'espectacle de Raúl Alegria va ser un dels més intensos del VII Festival Internacional de Màgia de Besalú. Inclòs al festival de màgia de Besalú per Raul Black, mag i un dels organitzadors del Festival, Raúl Alegria va ser considerat el millor escapista 2018 per la International Magicians Society (IMS). En aquell any l'IMS li va atorgar el Merlin Award. Es tracta d'un guardó considerat per a la màgia com l'Oscar per al cinema o l'Emmy per a la televisió. Abans d'Alegria, mags com David Copperfield o Cris Angel van ser guardonats amb el Merlin Award.

Amb espectacles com el de Raúl Alegria i la Gala Internacional de Mags que va tenir lloc anit al pavelló poliesportiu, el festival es va consolidar com una de les grans reunions de mags del món. La gala d'anit va reunir els mags que han obtingut premis internacionals. Per exemple: Miguel Muñoz, un home que ha estat campió mundial i gran premi mundial de màgia. Ha participat en el film Dumbo, de Tim Burton. És una adaptació de la pel·licula de dibuixos animats de Walt Disney Dumbo.

Hi haurà avui l'actuació del Mago Migue, considerat el deixeble i successor de Juan Tamariz. Es tracta d'un il·lusionista especialitzat en cartomàgia i en màgia de proximitat. Com a mag especialitzat en cartes és respectat pel món de l'il·lusionisme com una autoritat en l'art de la desviació de l'atenció en els jocs de mans.

Raul Black va considerar el festival que acabarà avui com un dels principals esdeveniments que s'organitzen a Besalú. Va explicar que els espectacles a les places i als carrers creen molt d'ambient.